由國外玩家獨立打造的免費網頁同人遊戲《寶可夢倖存者》（PokéSurvivor），近期在社群平台引發討論熱潮，製作者以類似《吸血鬼倖存者》的經典Rogue生存玩法，結合9大世代的966隻寶可夢打造遊戲，玩家無須下載或安裝軟體，透過電腦瀏覽器或手機就能直接體驗快節奏的割草樂趣。《寶可夢倖存者》推出後，有玩家製作出繁體中文插件，讓台灣玩家在Threads等平台上熱烈討論，被許多玩家封為最新的「時間小偷」與「精神時光屋」。
寶可夢版Rogue 一玩停不下來
《寶可夢倖存者》很容易上手，玩家可透過簡單的問卷，獲得初始御三家寶可夢，也能自行挑選喜愛的角色開啟戰鬥。玩家要操控寶可夢面對洶湧而來的怪物潮，玩家能在升級時進行技能三選一組合，並透過永久強化技能來提升戰力。遊戲也內建抽卡機制，玩家可利用遊玩獲得的票券隨機抽選更多寶可夢，遊戲共有966隻寶可夢可供解鎖。
就有玩家在Threads發文表示，「半夜3點還在玩這什麼啦！寶可夢倖存者有毒吧，免費、免下載、瀏覽器打開就能玩，966隻全都能選還有色違」，更讚嘆遊戲裡寶可夢的技能都符合原本設定，屬性相剋、技能特性等都有還原。
毒系招式最強 先點滿一招再補盲點
玩家建議，同時間場上只能放一招，不要每招都想學，先把一招點滿、點高等，再去點第二招來補盲點，遇到相剋屬性才能應對。其他玩家也表示，選擇「毒屬性配招」可讓遊戲進展更順利，像是「地板毒」與「毒針」，能產生極高的穿透力與持續傷害，不僅清怪飛快，還能輕鬆秒殺關卡BOSS。
不過《寶可夢倖存者》使用了大量《寶可夢》官方角色外觀，許多玩家都指出，任天堂法務部可能隨時出手要求下架，互相提醒「想玩要趁早」。同時，多數玩家也指出屬性剋制與技能進化等要素與類Rogue玩法高度契合，建議任天堂官方未來能親自推出《寶可夢》倖存者系列作品。
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《寶可夢倖存者》很容易上手，玩家可透過簡單的問卷，獲得初始御三家寶可夢，也能自行挑選喜愛的角色開啟戰鬥。玩家要操控寶可夢面對洶湧而來的怪物潮，玩家能在升級時進行技能三選一組合，並透過永久強化技能來提升戰力。遊戲也內建抽卡機制，玩家可利用遊玩獲得的票券隨機抽選更多寶可夢，遊戲共有966隻寶可夢可供解鎖。
就有玩家在Threads發文表示，「半夜3點還在玩這什麼啦！寶可夢倖存者有毒吧，免費、免下載、瀏覽器打開就能玩，966隻全都能選還有色違」，更讚嘆遊戲裡寶可夢的技能都符合原本設定，屬性相剋、技能特性等都有還原。
毒系招式最強 先點滿一招再補盲點
玩家建議，同時間場上只能放一招，不要每招都想學，先把一招點滿、點高等，再去點第二招來補盲點，遇到相剋屬性才能應對。其他玩家也表示，選擇「毒屬性配招」可讓遊戲進展更順利，像是「地板毒」與「毒針」，能產生極高的穿透力與持續傷害，不僅清怪飛快，還能輕鬆秒殺關卡BOSS。
不過《寶可夢倖存者》使用了大量《寶可夢》官方角色外觀，許多玩家都指出，任天堂法務部可能隨時出手要求下架，互相提醒「想玩要趁早」。同時，多數玩家也指出屬性剋制與技能進化等要素與類Rogue玩法高度契合，建議任天堂官方未來能親自推出《寶可夢》倖存者系列作品。