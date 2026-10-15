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「大林蒲遷村至鳳山，所有安排都將影響居民往後至少50年的生活，不能等閒視之！」高雄市議員林智鴻針對大林蒲遷村安置14日再指出，大林蒲遷村安置基地部分住宅街廓深度達四十五至八十一公尺，他憂心，如此「庭院深深」的怪異格局，恐衍生居住品質、消防救災及都市景觀問題，呼籲市府在土地分配定案前，提出完善配套，避免居民搬新家卻面臨新問題。林智鴻指出，基地過深可能造成住宅採光、通風不良，甚至增加消防救災與緊急疏散難度；若分割後僅有約3.5公尺面寬的狹窄門面，更將影響車輛進出與日常生活。他也擔憂，過深基地也可能造成家戶間劃分凌亂，衍伸多處剩餘畸零地閒置、荒廢甚至管理死角，最終形成都市發展隱憂。他建議透過適度增設巷道、調整基地配置，讓住戶有更合理的建築深度及臨路條件。林智鴻表示，地政局初步規劃以「大加小」方式分割土地，雖可解決部分地主需求，卻可能讓另一部分基地更加狹長，若都發局未同步提出土地整合及配地配套，恐讓問題更加複雜。根據地政局資料，大林蒲原有座落住宅區的「三角窗地」有283處、商業區20處，安置區卻僅規劃住宅區155處、商業區8處，供需落差同樣亟待解決。他指出，安置地增設道路六標工程進度均超前，該局也因此認為「增設、重劃路廊已不可行」，但為兼顧搬遷效率，以及往年的安居樂業，市府必須要果斷提出配套措施。林智鴻也強調，大林蒲遷村不只涉及土地交換，更承載居民擺脫污染、重建家園的期待。未來安置區與就近與中崙地區，一併研議導入潔淨能源、空氣品質改善及智慧社區設施，讓居民真正走出空污陰霾。他呼籲市府跨局處整合地政、都發、工務及環保資源，在土地分配定案前，充分溝通並提出可行方案。「現在不解決，難道要再等50年？」林智鴻呼籲，大林蒲遷村成敗，不只比速度，更要兼顧品質，這也是當地民眾所盼望之所在。