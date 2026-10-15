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▲高雄市政府勞工局推出職涯開方所活動，巡迴高雄市各地區處所提供服務，勞工局局長江健興(中)、主任秘書許文瓊(左)及訓練就業中心主任宋世宏(右)到場關心。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興說明該局推出職涯開方所活動的情形。(圖／記者黃守作攝)

高雄市政府勞工局推出職涯開方所活動，巡迴高雄市各地區處所提供服務，將職涯測評融入日常生活，透過數位工具與趣味互動，引導民眾從認識自我特質，進一步點出適合自我的職業優勢，以擴大公立就業服務效益。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為擴大公立就業服務效益，創新推出職涯開方所活動，將職涯測評融入日常生活，透過數位工具與趣味互動，引導民眾從認識自我特質，進一步點出適合自我的職業優勢。江健興說，勞工局推出職涯開方所活動，巡迴高雄市各地區處所提供服務，包括鳳山龍成宮、路竹東安宮、彌陀彌壽宮等處辦理巡迴活動，並結合苓雅運動中心徵才活動、甲仙區關山里活動中心等，走進民眾熟悉的信仰與社區生活場域，讓職涯資源更貼近民眾生活。江健興並說，勞工局所提供的職業適性諮詢服務，包括聘請專業職涯諮詢師藉由測評分析及履歷健檢，協助求職者可以完整釐清自我的優勢，除此之外，也希望透過職涯開方所的服務，民眾只需透過手機回答簡單問題，即可完成初步的人格測驗，勞工局並將測驗結果轉化為16種類型的「中藥角色」，例如，「靈芝型」是擅長規劃與整合的「策略藍圖師」，適合朝專案規劃、設計等工作方向探索；「薄荷型」則是充滿創意的「點子突圍者」，可考慮行銷企劃或需要靈活應變、勇於接受挑戰的工作。透過生動有趣的角色詮釋，讓民眾以生活化、輕鬆便捷的方式來認識自我性格、探索職涯特質。高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏指出，每個人的性格特質各有不同，適合發展的職涯方向也各具特色，如具備『艾草型』特質的求職者，喜愛動手拆解、講求效率，適合朝技術操作與維修領域發展，而『金銀花型』的朋友則充滿熱情與好奇心，喜歡嘗試新鮮事物，在行銷及活動企劃工作上，更有機會發揮創意與熱情，展現自身優勢，公立就業服務不僅提供求職媒合，亦肩負協助民眾探索自我、釐清職涯方向的重要任務，「職涯開方所」透過數位工具結合趣味互動，讓民眾從輕鬆有趣的體驗中認識自身特質，並進一步連結公立就業服務機構之就業服務資源，協助民眾探索找到發揮所長、實現自我價值的舞台，未來將持續推動多元的在地服務。