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▲海洋委員會攜手國際夥伴舉辦2026海線安全國際會議，有國家安全、軍事、海巡、法律、能源、航運，以及政策研究等領域的國內外專家學者與代表與會，共同聚焦探討海上交通、能源運輸、供應鏈及區域合作等關鍵議題。(圖／海洋委員會提供)

▲國家安全會議副秘書長李問致詞。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會攜手國際夥伴於14日，在台北國際會議中心(TICC)，舉辦2026海線安全國際會議，期平時整備到危機應變，以強化海上交通線安全。海洋委員會2026海線安全國際會議，是由海洋委員會政務副主任委員兼任海巡署署長張忠龍與政務副主任委員宋承恩共同主持，國家安全會議副秘書長李問、美國海軍退役四星上將布萊爾(Dennis Blair)等人，以及國家安全、軍事、海巡、法律、能源、航運，以及政策研究等領域的國內外專家學者與代表與會，共同聚焦探討海上交通、能源運輸、供應鏈及區域合作等關鍵議題。國家安全會議副秘書長李問表示，面對近年中國持續以軍事演訓，以及海警、科研船、海上民兵等非軍事手段，在第一島鏈與西太平洋，進行灰色地帶侵擾並威脅國際經貿，我國正積極強化自我防衛與海事韌性。李問說，我國近期已推動多項具體作為，包含自今(115)年6月起建立跨部會通報機制，提供周遭船舶正確資訊，不予理會中國海警的非法要求，並透過總統府全社會防衛韌性委員會，邀集11個部會進行桌上推演，聚焦海上脅迫情境，以及於今年8月漢光演習中，首度由海軍與海巡署進行聯合反封鎖護航演練，展現保護關鍵物資與能源生命線的決心。李問並說，海線安全攸關國家安全、產業運作與民生穩定，政府的責任是在平時將航運、港口、能源通訊與供應鏈等環節連結起來，建立清楚的跨部門協調機制，打造能夠相互支援、共同應變的海上韌性體系，他強調，在國際合作方面，我國期盼與理念相近夥伴加強戰略溝通訊息協調，並借鏡菲律賓的「積極透明」政策，以揭露海上脅迫行為，並呼籲在海域態勢感知(MDA)、無人機系統、非致命武器、航行自由行動等面向，以深化科技與海上執法合作。海洋委員會政務副主任委員兼任海巡署署長張忠龍指出，2026海線安全國際會議，沿著「威脅辨識、風險應處、韌性整備」的脈絡，連結政府、產業與學術研究機構，共同探討海線安全與韌性整備，藉由跨國對話，將相關領域的交流轉化為具體而長期的合作機制，讓平時整備與相互支援成為面對危機時的應變力量，與全球夥伴共同守護自由、開放且安全的海上生命線。