我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署高屏澎東分署舉辦志工訓練及績優志工表揚活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於14日，在高雄市福華飯店，舉辦志工訓練及績優志工表揚活動，也鼓勵有志投入志願服務的民眾，若希望將退休後的時間化為助人的力量，歡迎加入志工行列，讓人生下半場持續發光發熱。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署志工訓練及績優志工表揚活動，是由高屏澎東分署副分署長劉邦棟主持，有所屬就業中心志工與會。勞動力發展署高屏澎東分署副分署長劉邦棟表示，多名服務於勞動部高屏澎東分署所屬就業中心的志工，退休後走出家庭，投入志願服務，將人生累積的經驗與熱忱化為陪伴的力量，耐心傾聽求職民眾的需求，為正在尋找工作方向的民眾加油打氣，陪伴他們重新找回信心、迎向職涯下一步。劉邦棟說，此次志工訓練，課程涵蓋勞動法令、性別平等、循環再生利用等主題，以增進志工對勞動服務領域的專業知能，同時將預立醫療及緩和醫療納入課程，期引導志工思考人生下半場的規劃，在照顧自己、保持身心健康之餘，也能持續以充沛的能量服務民眾。會中並表揚長期投入就業服務，表現優良的績優志工，以感謝志工夥伴長年以熱忱與行動陪伴求職者的績優志工，也安排多元且實用的教育訓練課程。劉邦棟並說，此次共表揚10名就業服務績優志工，其中6位更曾榮獲衛生福利部志願服務績優金牌獎、銀牌獎或金質徽章，長期投入志願服務的精神令人敬佩，其中，在潮州就業中心服務13年的志工陳螢椸，退休後走出家庭，開啟志工生涯，她回憶，曾有一位抱著2歲孩子前來求職的新住民單親媽媽，眼中帶著淚水，以不太流利的中文詢問工作，神情顯得徬徨無助，她先輕聲安慰並給予鼓勵，隨後牽起孩子的手，陪伴她走向就業服務專區，而在就服員的專業協助下，這位媽媽順利找到工作，離開時臉上重新露出笑容。劉邦棟指出，退休後仍願意將時間留給社會，將人生經驗分享給需要的人，是最動人的第二人生，每一位志工的服務看似平凡，卻可能成為民眾在人生轉彎處的一盞燈，而一句主動的問候、一個溫暖的陪伴，都可能讓原本徬徨無助的求職者重新找回信心，感謝所有志工夥伴長年投入就業服務，用一句問候接住民眾的不安，用耐心陪伴重啟求職者的希望，讓每一位走進就業中心的民眾知道，自己並不孤單。