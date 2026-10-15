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在拉斯維加斯舉行的一場NBA季前熱身賽中，金州勇士上演了一場驚奇的逆轉秀，克服最多高達20分的落後，最終在末節靠著替補陣容以101：89擊敗洛杉磯湖人。然而，面對球隊在上半場荒腔走板的表現，特別是遭到湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）無情肆虐，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後並未展現勝利的喜悅，反而嚴厲批評球隊的防守與失誤，直言球隊上半場太多「不用大腦」的舉動，雖有積極度、但執行力為零。在湖人主將唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，里夫斯一肩扛起進攻重任。前三節他上場25分鐘，全場18投10中、包含三分球7投4中，高效狂砍28分、外帶7助攻與4籃板。反觀勇士，雖然這場比賽輪休了格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford），但球隊的防守體系卻一度崩盤。「我們必須作為一個整體來防守，」科爾在賽後受訪時直言不諱地指出，「我們上半場的擋拆防守真的很糟糕。雖然下半場有所改善，但我們在防守端的判斷有些猶豫。里夫斯真的很難應付，他不僅得分能力出色，還能頻繁在防守者頭上傳球，他在比賽前段持續做到這一點。」除了防守端被打爆，勇士在進攻端的失誤也讓科爾難以忍受。第二節勇士單節發生多達9次失誤，讓湖人藉此拿下12分，半場結束勇士以50比63落後，並在第三節初被拉開至20分差距。比賽剛開始不到兩分鐘，當波傑姆斯基（Brandin Podziemski）傳球失誤遭抄截後，科爾立刻喊出暫停，這距離他前一天才剛在練球時告誡全隊要注意失誤，顯然球員並未將話聽進去。「我喜歡大家的努力和能量，但我們缺乏執行力，」科爾難掩沮喪地表示，「第二節充斥著一堆不用大腦的失誤，這完全讓比賽失控了。我們現在離我們想要的狀態還差得很遠。球員們的態度很好也想打好，但目前的執行力實在太渙散了，必須遠離過去那些隨機的跑動，我們必須更有組織性。」儘管勇士在下半場重拾活力，狂抓13記進攻籃板，並將對手下半場利用失誤的得分壓制到僅4分，最終成功收下勝利，但科爾依舊下達了嚴厲的指令：「我們還必須在轉換進攻時終結得更好，把簡單的球處理好，我們現在真的還差得遠。」勇士接下來將在16日迎來季前賽最終戰交手波特蘭拓荒者，隨後便要在21日的例行賽開幕戰中，再度作客洛杉磯與湖人正面對決。