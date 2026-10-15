7-ELEVEN 旗下「OPEN! CHARACTER MERCHANDISE」推出一番賞、抽抽樂「買1抽送1抽」活動，包含《寶可夢》、《蠟筆小新》、《進擊的巨人》、《獵人》等人氣動漫作品，活動從10月14日一路到11月10日，讓不少喜歡抽一番賞的動漫迷相當興奮，直呼「終於有機會包套啦！」不過要注意的是，活動並非所有一番賞都適用，想撿便宜的民眾可以先透過 7-ELEVEN「i地圖」查詢附近門市商品庫存。
7-11一番賞買一送一！寶可夢、蠟筆小新、進擊的巨人都有
近日網友在 Threads 上分享活動圖片，7-ELEVEN 自10月14日上午0時起至11月10日，針對指定一番賞、抽抽樂推出「買1抽送1抽」優惠，其中《寶可夢》30週年紀念 vol.1原價305元一抽、《蠟筆小新》生活有新意原價320元一抽，兩款都出現在優惠名單中，等於花一抽的錢就能獲得兩次抽獎機會。
除此之外，動漫迷熟悉的《進擊的巨人》各自的決意，原價345元一抽，以及《獵人》接敵客家族，原價335元一抽，也出現在活動圖片中。從公開的宣傳素材來看，這次優惠涵蓋多部人氣動漫作品，獎項包括角色模型、玩偶及各式周邊商品，對於平常想抽一番賞、卻又擔心花費太高的粉絲來說，是難得的入手機會。
一番賞買一送一怎麼查？先看剩餘獎項再決定要不要抽
消息曝光後，網友興奮地留言「小七一番賞買一送一啦！」、「這波真的太香」、「這就可以包套了吧」，也有人提醒大家趕快查詢附近門市，看看還有哪些喜歡的作品可以抽。
值得注意的是，一番賞與一般商品不同，獎項通常依照既定數量配置，抽出後就不會再補回同一套獎池，因此即使推出買一送一，也不代表一定能抽到心目中的大獎。尤其部分門市可能已經售出不少抽數，剩餘獎項、可抽次數都會影響實際划算程度，建議玩家購買前先向店員確認。
想查詢附近還有哪些一番賞可以抽，民眾可透過 7-ELEVEN App 的「i地圖」尋找相關商品及門市庫存資訊，再向門市確認實際販售狀況，建議先確認活動適用商品、現場獎項及贈抽規則，再決定是否出手，才不會為了優惠反而花更多錢。
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近日網友在 Threads 上分享活動圖片，7-ELEVEN 自10月14日上午0時起至11月10日，針對指定一番賞、抽抽樂推出「買1抽送1抽」優惠，其中《寶可夢》30週年紀念 vol.1原價305元一抽、《蠟筆小新》生活有新意原價320元一抽，兩款都出現在優惠名單中，等於花一抽的錢就能獲得兩次抽獎機會。
除此之外，動漫迷熟悉的《進擊的巨人》各自的決意，原價345元一抽，以及《獵人》接敵客家族，原價335元一抽，也出現在活動圖片中。從公開的宣傳素材來看，這次優惠涵蓋多部人氣動漫作品，獎項包括角色模型、玩偶及各式周邊商品，對於平常想抽一番賞、卻又擔心花費太高的粉絲來說，是難得的入手機會。
一番賞買一送一怎麼查？先看剩餘獎項再決定要不要抽
消息曝光後，網友興奮地留言「小七一番賞買一送一啦！」、「這波真的太香」、「這就可以包套了吧」，也有人提醒大家趕快查詢附近門市，看看還有哪些喜歡的作品可以抽。
值得注意的是，一番賞與一般商品不同，獎項通常依照既定數量配置，抽出後就不會再補回同一套獎池，因此即使推出買一送一，也不代表一定能抽到心目中的大獎。尤其部分門市可能已經售出不少抽數，剩餘獎項、可抽次數都會影響實際划算程度，建議玩家購買前先向店員確認。
想查詢附近還有哪些一番賞可以抽，民眾可透過 7-ELEVEN App 的「i地圖」尋找相關商品及門市庫存資訊，再向門市確認實際販售狀況，建議先確認活動適用商品、現場獎項及贈抽規則，再決定是否出手，才不會為了優惠反而花更多錢。