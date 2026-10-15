7-ELEVEN 旗下「OPEN! CHARACTER MERCHANDISE」推出一番賞、抽抽樂「買1抽送1抽」活動，包含《寶可夢》、《蠟筆小新》、《進擊的巨人》、《獵人》等人氣動漫作品，活動從10月14日一路到11月10日，讓不少喜歡抽一番賞的動漫迷相當興奮，直呼「終於有機會包套啦！」不過要注意的是，活動並非所有一番賞都適用，想撿便宜的民眾可以先透過 7-ELEVEN「i地圖」查詢附近門市商品庫存。

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7-11一番賞買一送一！寶可夢、蠟筆小新、進擊的巨人都有

近日網友在 Threads 上分享活動圖片，7-ELEVEN 自10月14日上午0時起至11月10日，針對指定一番賞、抽抽樂推出「買1抽送1抽」優惠，其中《寶可夢》30週年紀念 vol.1原價305元一抽、《蠟筆小新》生活有新意原價320元一抽，兩款都出現在優惠名單中，等於花一抽的錢就能獲得兩次抽獎機會。

除此之外，動漫迷熟悉的《進擊的巨人》各自的決意，原價345元一抽，以及《獵人》接敵客家族，原價335元一抽，也出現在活動圖片中。從公開的宣傳素材來看，這次優惠涵蓋多部人氣動漫作品，獎項包括角色模型、玩偶及各式周邊商品，對於平常想抽一番賞、卻又擔心花費太高的粉絲來說，是難得的入手機會。

一番賞買一送一怎麼查？先看剩餘獎項再決定要不要抽

消息曝光後，網友興奮地留言「小七一番賞買一送一啦！」、「這波真的太香」、「這就可以包套了吧」，也有人提醒大家趕快查詢附近門市，看看還有哪些喜歡的作品可以抽。

值得注意的是，一番賞與一般商品不同，獎項通常依照既定數量配置，抽出後就不會再補回同一套獎池，因此即使推出買一送一，也不代表一定能抽到心目中的大獎。尤其部分門市可能已經售出不少抽數，剩餘獎項、可抽次數都會影響實際划算程度，建議玩家購買前先向店員確認。

想查詢附近還有哪些一番賞可以抽，民眾可透過 7-ELEVEN App 的「i地圖」尋找相關商品及門市庫存資訊，再向門市確認實際販售狀況，建議先確認活動適用商品、現場獎項及贈抽規則，再決定是否出手，才不會為了優惠反而花更多錢。

▲想知道附近7-ELEVEN還有哪些一番賞可以抽，可透過 OPENPOINT App 的「i地圖」功能，篩選商品並查詢門市庫存。（圖／翻攝自「i地圖」）
▲想知道附近7-ELEVEN還有哪些一番賞可以抽，可透過 OPENPOINT App 的「i地圖」功能，篩選商品並查詢門市庫存。（圖／翻攝自「i地圖」）
▲7-ELEVEN 推出指定抽抽樂買1抽送1抽優惠，《蛋頭先生》好集賞每抽350元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲7-ELEVEN 推出指定抽抽樂買1抽送1抽優惠，《蛋頭先生》好集賞每抽350元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《蠟筆小新》生活有新意抽抽樂加入買一送一優惠，每抽320元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《蠟筆小新》生活有新意抽抽樂加入買一送一優惠，每抽320元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《史迪奇》Colorful Kawaii抽抽樂每抽335元，也適用買一送一優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《史迪奇》Colorful Kawaii抽抽樂每抽335元，也適用買一送一優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《我的英雄學院》正義使者一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《我的英雄學院》正義使者一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《七龍珠》悟空編年史一番賞加入優惠，每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《七龍珠》悟空編年史一番賞加入優惠，每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《小魔女DoReMi》歡迎MAHO堂一番賞每抽305元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《小魔女DoReMi》歡迎MAHO堂一番賞每抽305元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《湯姆與傑利》多彩歡樂時光一番賞每抽295元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《湯姆與傑利》多彩歡樂時光一番賞每抽295元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《葬送的芙莉蓮》一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《葬送的芙莉蓮》一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《獵人》揍敵客家族一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《獵人》揍敵客家族一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《名偵探柯南》Neo City Pop抽抽樂每抽280元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《名偵探柯南》Neo City Pop抽抽樂每抽280元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《進擊的巨人》各自的決意一番賞每抽345元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《進擊的巨人》各自的決意一番賞每抽345元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《膽大黨》音樂室舞蹈大會開演一番賞每抽330元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《膽大黨》音樂室舞蹈大會開演一番賞每抽330元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《航海王》冒險記憶與未來航路一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲《航海王》冒險記憶與未來航路一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲PIXAR 2026抽抽樂每抽330元，推出《可可夜總會》、《怪獸電力公司》主題模型及周邊商品。（圖／翻攝自7-ELEVEN）
▲PIXAR 2026抽抽樂每抽330元，推出《可可夜總會》、《怪獸電力公司》主題模型及周邊商品。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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