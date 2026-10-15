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7-11一番賞買一送一！寶可夢、蠟筆小新、進擊的巨人都有

一番賞買一送一怎麼查？先看剩餘獎項再決定要不要抽

▲想知道附近7-ELEVEN還有哪些一番賞可以抽，可透過 OPENPOINT App 的「i地圖」功能，篩選商品並查詢門市庫存。（圖／翻攝自「i地圖」）

▲7-ELEVEN 推出指定抽抽樂買1抽送1抽優惠，《蛋頭先生》好集賞每抽350元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《蠟筆小新》生活有新意抽抽樂加入買一送一優惠，每抽320元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《史迪奇》Colorful Kawaii抽抽樂每抽335元，也適用買一送一優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《我的英雄學院》正義使者一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《七龍珠》悟空編年史一番賞加入優惠，每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《小魔女DoReMi》歡迎MAHO堂一番賞每抽305元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《湯姆與傑利》多彩歡樂時光一番賞每抽295元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《葬送的芙莉蓮》一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《獵人》揍敵客家族一番賞每抽335元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《名偵探柯南》Neo City Pop抽抽樂每抽280元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《進擊的巨人》各自的決意一番賞每抽345元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《膽大黨》音樂室舞蹈大會開演一番賞每抽330元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）

▲《航海王》冒險記憶與未來航路一番賞每抽315元。（圖／翻攝自7-ELEVEN）