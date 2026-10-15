萬代南夢宮娛樂近日宣布，為慶祝「鋼彈遊戲40週年」，將於10月28日舉辦紀念直播，預計帶來約90分鐘的最新遊戲情報，內容涵蓋家用主機、手機遊戲及40週年紀念企劃，包括《機動戰士鋼彈 激戰任務》系列、《GUNDAM 異軌征途》，以及人氣手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》等作品。直播將於台灣時間10月28日晚間7時登場，玩家可透過 YouTube 收看。
鋼彈遊戲40週年！從1986年紅白機一路玩到手機
為紀念電玩遊戲40年週年的里程碑，萬代南夢宮娛樂將於10月28日舉辦「鋼彈遊戲40週年紀念直播」，預計於日本時間10月28日晚間8時、台灣時間晚間7時開播，節目總長約90分鐘，由Genki Okawa擔任主持人，除了介紹最新遊戲消息，也將公布40週年相關活動與紀念企劃。
鋼彈不只有動畫、模型，電玩遊戲也已經有40年歷史。1986年8月，首款鋼彈家用主機遊戲《機動戰士Z鋼彈 HOT SCRAMBLE》推出，當年玩家透過任天堂紅白機（FC），就能操作鋼彈與敵人交戰。從早期的動作射擊遊戲，到後來的《SD鋼彈 G世代》策略模擬系列，以及近年的多人對戰、手機遊戲，鋼彈遊戲也逐漸發展出不同玩法。
《G世代永恆》也有新消息！90分鐘直播分3大環節
根據官方公布的節目安排，這次直播分為3個部分，首先是約60分鐘的家用主機遊戲介紹，將帶來《機動戰士鋼彈 激戰任務》系列，以及《GUNDAM 異軌征途》（GUNDAM ROGUE ORBIT）的相關情報。
接著是約15分鐘的手機遊戲環節，將介紹《SD鋼彈 G世代 永恆》等作品的40週年活動資訊，最後還有約15分鐘的其他相關情報。至於是否會公布全新鋼彈遊戲，目前官方尚未透露，仍有待直播當天揭曉。
🟡 鋼彈遊戲40週年紀念直播資訊
📌日期：2026年10月28日（三）
📌時間：台灣時間晚間7時
📌長度：約90分鐘
📌主持人：Genki Okawa
📌直播平台：YouTube
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為紀念電玩遊戲40年週年的里程碑，萬代南夢宮娛樂將於10月28日舉辦「鋼彈遊戲40週年紀念直播」，預計於日本時間10月28日晚間8時、台灣時間晚間7時開播，節目總長約90分鐘，由Genki Okawa擔任主持人，除了介紹最新遊戲消息，也將公布40週年相關活動與紀念企劃。
鋼彈不只有動畫、模型，電玩遊戲也已經有40年歷史。1986年8月，首款鋼彈家用主機遊戲《機動戰士Z鋼彈 HOT SCRAMBLE》推出，當年玩家透過任天堂紅白機（FC），就能操作鋼彈與敵人交戰。從早期的動作射擊遊戲，到後來的《SD鋼彈 G世代》策略模擬系列，以及近年的多人對戰、手機遊戲，鋼彈遊戲也逐漸發展出不同玩法。
根據官方公布的節目安排，這次直播分為3個部分，首先是約60分鐘的家用主機遊戲介紹，將帶來《機動戰士鋼彈 激戰任務》系列，以及《GUNDAM 異軌征途》（GUNDAM ROGUE ORBIT）的相關情報。
接著是約15分鐘的手機遊戲環節，將介紹《SD鋼彈 G世代 永恆》等作品的40週年活動資訊，最後還有約15分鐘的其他相關情報。至於是否會公布全新鋼彈遊戲，目前官方尚未透露，仍有待直播當天揭曉。
🟡 鋼彈遊戲40週年紀念直播資訊
📌日期：2026年10月28日（三）
📌時間：台灣時間晚間7時
📌長度：約90分鐘
📌主持人：Genki Okawa
📌直播平台：YouTube