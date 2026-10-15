位於關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，將在今（15）日升級為今年第29號颱風「薔琵」（Trami）。根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，準薔琵有增強為強颱機率，路徑將向西北西朝日本南方海面前進，接著向東北大迴轉，但各系集模擬路徑分歧，仍需觀察。另外，今日清晨最低溫出現在新竹關西鎮16.5度，但明（16）日起至20日迎接秋老虎，西半部晴朗但早晚溫差大，外出需留意氣溫變化。

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薔琵颱風今將生成！有機會達強颱、路徑向東北大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓TD33在關島東方海面，今將發展為輕颱「薔琵」，向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為「強颱」的機率。

▲吳德榮表示，熱帶低壓TD33在關島東方海面，今將發展為輕颱「薔琵」，向西北西朝日本南方海面前進（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲吳德榮表示，熱帶低壓TD33在關島東方海面，今將發展為輕颱「薔琵」，向西北西朝日本南方海面前進（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬預測，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉。不過各別系集模擬路徑很分散，顯示「不確定性大」，需再觀察。

今清晨最低溫16.5度！明迎「秋老虎」一路熱到下周

針對未來一周天氣，吳德榮表示，今（15日）晨各地大多晴朗，大台北東側、宜蘭有局部少量降雨。因輻射冷卻作用、截至4：42縣市平地最低氣溫前3依序為新竹關西鎮16.5度、花蓮壽豐鄉17.5度、台東東河鄉17.6度；各地區平地最低氣溫約在18至21度。

▲氣象署表示，今日東北季風減弱，但大台北、東半部、恆春將有局部短暫雨，宜蘭雨稍多。（圖／中央氣象署cwa.gov）
▲氣象署表示，今日東北季風減弱，但大台北、東半部、恆春將有局部短暫雨，宜蘭雨稍多。（圖／中央氣象署cwa.gov）
吳德榮進一步分析，今日東側海面水氣略多，大台北東側、東半部有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定、山區午後偶有局部短暫降雨。白天北台微熱、南偏熱、各地早晚涼。

不過從明日至下週二（16至20日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫降雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。下週三（21日）東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；背風面影響輕微。

▲氣象署表示，周五至下周一各地暖熱，但日夜溫差較大，下周三東北季風增強再轉涼。（圖／中央氣象署cwa.gov）
▲氣象署表示，周五至下周一各地暖熱，但日夜溫差較大，下周三東北季風增強再轉涼。（圖／中央氣象署cwa.gov）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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