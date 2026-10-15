位於關島東方海面的熱帶性低氣壓TD33，將在今（15）日升級為今年第29號颱風「薔琵」（Trami）。根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，準薔琵有增強為強颱機率，路徑將向西北西朝日本南方海面前進，接著向東北大迴轉，但各系集模擬路徑分歧，仍需觀察。另外，今日清晨最低溫出現在新竹關西鎮16.5度，但明（16）日起至20日迎接秋老虎，西半部晴朗但早晚溫差大，外出需留意氣溫變化。
薔琵颱風今將生成！有機會達強颱、路徑向東北大迴轉
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓TD33在關島東方海面，今將發展為輕颱「薔琵」，向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為「強颱」的機率。
吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬預測，關島東方海面的熱帶低壓將發展成颱，其未來行徑大多在日本南方海面、向東北大迴轉。不過各別系集模擬路徑很分散，顯示「不確定性大」，需再觀察。
今清晨最低溫16.5度！明迎「秋老虎」一路熱到下周
針對未來一周天氣，吳德榮表示，今（15日）晨各地大多晴朗，大台北東側、宜蘭有局部少量降雨。因輻射冷卻作用、截至4：42縣市平地最低氣溫前3依序為新竹關西鎮16.5度、花蓮壽豐鄉17.5度、台東東河鄉17.6度；各地區平地最低氣溫約在18至21度。
吳德榮進一步分析，今日東側海面水氣略多，大台北東側、東半部有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定、山區午後偶有局部短暫降雨。白天北台微熱、南偏熱、各地早晚涼。
不過從明日至下週二（16至20日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫降雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。下週三（21日）東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；背風面影響輕微。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓TD33在關島東方海面，今將發展為輕颱「薔琵」，向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為「強颱」的機率。
今清晨最低溫16.5度！明迎「秋老虎」一路熱到下周
針對未來一周天氣，吳德榮表示，今（15日）晨各地大多晴朗，大台北東側、宜蘭有局部少量降雨。因輻射冷卻作用、截至4：42縣市平地最低氣溫前3依序為新竹關西鎮16.5度、花蓮壽豐鄉17.5度、台東東河鄉17.6度；各地區平地最低氣溫約在18至21度。
不過從明日至下週二（16至20日）東側水氣漸減，東半部多雲時晴、偶有局部短暫降雨的機率；西半部晴朗穩定；白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。下週三（21日）東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；背風面影響輕微。