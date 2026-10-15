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台北101董事長賈永婕昨（14）日穿著黑色無袖連身短裙洋裝，並將一件美國官網售價約5700美元（約台幣18萬元）的米白色Dior粗花呢短版外套披在肩上，出席立法院財政委員會備詢，不料卻遭民進黨籍召委賴惠員建議：「下次請穿得跟我們一樣純樸。」火速引發外界熱議。賈永婕閨密、公關達人岳啟儒也PO出她穿搭力挺，痛批該言論是莫名其妙的人身攻擊，還直言是職場霸凌。賈靜雯昨日被召委賴惠員建議穿純樸的言論引發討論，她的閨密岳啟儒也在FB曬出賈永婕全身照後，質疑為什麼在職場要穿樸素，「妳自己不喜歡打扮，難道不能欣賞別人嗎？還是妳其實是嫉妒？」她指出賈永婕的服裝沒有性感、沒有男性凝視，只是漂亮正裝，不解和備詢內容有什麼關係，「是什麼莫名其妙的人身攻擊！」岳啟儒認為賈永婕身為代表流行時尚的101董事長，穿漂亮正裝去立法院備詢是專業表現，每天要跟時尚精品品牌交流的人，如果穿的樸素，才會被認為不懂流行趨勢，「賈董穿這些精品，是尊重進駐在101的品牌。」岳啟儒也表示喜歡精品沒錯，女性靠自己工作賺錢，想買什麼就買什麼，國際精品品牌故事與價值等都值得了解，認為台灣社會長年鼓勵讀書和賺錢，對人打扮較不重視，導致參加重要場合，也穿的隨興甚至隨便，「無形中扼殺了台灣的美學。」她也忍不住痛批，用異樣眼光看待、或不尊重漂亮或會打扮女性，「就是職場霸凌！」加上抨擊賈永婕的賴惠員也是女性，「更是女性菁英霸凌！」直言不要認為漂亮女生是花瓶，「我們就是腦子有東西、又漂亮、又會打扮！」事實上，不只岳啟儒發聲力挺，就連總統賴清德、國民黨立委徐巧芯、前立委王婉諭、設計師聶永真等人都為她發聲。而賈永婕本人也展現高EQ，透露引發話題的外套是為了參加大女兒畢業典禮在101買的，對於各界對她服裝的讚美，賈永婕說：「謝謝大家的誇獎！感覺我又要去敗家了！」