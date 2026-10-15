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美伊戰爭及中東局勢晦暗不明，荷姆茲海峽再傳出商船遇襲事件！新加坡海事及港務管理局（MPA）證實，2艘在新加坡註冊的貨櫃船，當地時間13日、14日通過荷姆茲海峽時，先後遭不明物體擊中，其中1艘起火後沉沒，另1艘船體受損，所幸43名船員全數平安，未傳出傷亡。綜合星媒報導，遇襲的2艘船分別是GFS Pride及GFS Giselle。GFS Pride於13日遭不明投射物擊中後，船體受損並起火，最終沉沒。船上21名船員均安全撤離；GFS Giselle則於14日遇襲，船體受損，但仍能依靠自身動力航行至安全錨地，船上22名船員同樣都平安。新加坡當局已與船舶管理公司聯繫，持續掌握事故後續。新加坡海事及港務管理局，對於商船接連遇襲表達高度關切，譴責相關攻擊不合理，也違反國際法，強調所有影響國際航運的行動，都應遵守《聯合國海洋法公約》，不得危及船舶及海員安全。另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊則宣稱，有貨船因行經未獲授權的危險航道而觸雷，隨後起火沉沒。不過，目前尚無法確認伊朗所說的船隻，是否就是新加坡當局通報沉沒的GFS Pride，事故原因、責任歸屬仍有待進一步調查。荷姆茲海峽是全球重要能源運輸通道，戰前全球約1/5的石油及液化天然氣貿易經過此處。近期商船遇襲事件頻傳，不僅威脅海員安全，也增加國際航運及能源供應的不確定性。原文連結：