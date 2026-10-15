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效力於美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人的台灣旅美右投鄧愷威，明年球季確定將迎來新的總教練。太空人球團今（15）日正式宣布，將不與總教練艾斯帕達（Joe Espada）續約。繼今年8月解雇總經理布朗（Dana Brown）後，太空人因在外卡系列賽遭到芝加哥白襪橫掃淘汰，決定對教練團展開大規模重組，正式結束艾斯帕達3年的執教生涯。現年51歲的艾斯帕達自2023年季後接替名帥貝克（Dusty Baker）掌職兵符，雖然例行賽3年期間留下256勝229敗、兩度奪得美聯西區冠軍的戰績，但在季後賽卻陷入0勝4敗的苦戰，連續在2024年與2026年外卡賽遭橫掃出局。太空人老闆克蘭（Jim Crane）在聲明中表達感謝，並祝福艾斯帕達未來發展。據了解，太空人日前已允許艾斯帕達前往西雅圖水手隊面試總教練職缺，而原教練團也迎來大洗牌，包括捕手教練、三壘指導教練及兩位助理打擊教練等多人皆未獲留任。這波教頭更迭與太空人本季面臨的嚴重投手傷兵潮息息相關。太空人季初一度有多達16名球員進入傷兵名單，整季共創下使用19名先發投手的隊史紀錄，團隊保送次數高居美聯第一、防禦率排名大聯盟倒數第七。休賽季多筆投手補強告吹，加上近年失去布雷格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）及法爾代斯（Framber Valdez）等主力打者與王牌投手，戰力斷層成為艾斯帕達與前總經理布朗接連離隊的主因。不過，今年太空人讓鄧愷威獲得了登上大舞台發揮的機會。鄧愷威在2026年例行賽繳出個人生涯年的成績單，他穿上太空人球衣出賽30場，主投73.2局飆出73次三振，拿下5勝7敗、4次中繼成功，防禦率4.76、WHIP 1.38，成為太空人投手陣容極其重要的即時雨。隨著總經理布朗與總教練艾斯帕達雙雙離隊，太空人球團老闆克蘭將親自主導這個關鍵休賽季。太空人目前面臨陣容老化、團隊薪資高居大聯盟第七，以及農場深度不足等挑戰。對於今年展現強大生存能力與長投價值的鄧愷威而言，雖然明年春訓必須重新向新任總教練與教練團證明實力，但若能維持穩定制壓力，在新教頭重新建構投手陣容的過渡期中，鄧愷威依然非常具有競爭優勢，有望在休士頓續扮演投手群的重要要角。