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金州勇士隊官方發布聲明，確認陣中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康相關問題，將繼續無限期缺陣。他此前已因同一問題缺席了季前訓練營以及球隊前5場季前賽。而波爾辛吉斯面對社群上對於其病情千奇百怪的討論，也親自發文表示，自己沒有得到HIV、更沒有愛滋病。勇士球團指出，波爾辛吉斯昨日已返回球隊訓練館，並與總經理鄧利維（Mike Dunleavy）及球員健康與表現部門副總裁切萊布里尼（Rick Celebrini）進行會面。球團強調，會面的具體內容將不對外公開，波爾辛吉斯仍會因該健康問題無限期缺陣，但期間會隨隊行動。關於他未來可能恢復訓練或復出的時間表，球隊將在有具體進展的合適時機對外公布。針對網路上甚囂塵上的各種病情揣測，波爾辛吉斯本人親自在社群媒體上發文說明並闢謠。他向球迷報告近況：「我正在配合醫生和專家，想辦法盡快完全恢復健康。說實話，我的狀態正在一天天好轉。我只需要保持耐心，相信很快就能重回最佳狀態。」波爾辛吉斯也坦言，除了生涯累積的傷病負擔外，這次遇上難以精準定位根源的健康問題確實令人沮喪，但他堅信自己能度過難關。同時，他也幽默且直接地回應了網路謠言：「感謝網路上各路『神醫』熱心幫忙診斷、出主意，但我這邊有最專業的醫療團隊照料。大家可以放心啦，我沒有感染HIV病毒，也沒有得愛滋病。」波爾辛吉斯是在今年2月的交易案中被送至勇士。儘管長期飽受健康問題困擾，但他只要能上場皆展現極高效率。上賽季他先後效力老鷹與勇士，合計出戰32場，在場均僅24分鐘的上場時間裡，就能繳出16.7分、5.2籃板、2.5助攻與1.2阻攻。今年6月底，他剛與勇士簽下一份兩年續約合約。若新賽季例行賽開打後波爾辛吉斯仍無法出戰，在球團未做其他陣容調整的情況下，勇士禁區預計將由格林（Draymond Green）客串小球中鋒，並由40歲老將霍福德（Al Horford）支撐替補內線戰力。