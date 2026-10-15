2026年大聯盟Rawlings金手套獎入圍名單於今（15）日正式揭曉，最終得獎者將於11月1日在ESPN節目中公布。今年多倫多藍鳥與芝加哥小熊各有5名球員入圍，並列全聯盟最多；亞特蘭大勇士、亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵與堪薩斯市皇家則各以4人緊追在後。9個標準守備位置由各隊教練團投票（佔75%）與SABR防守指數（佔25%）共同決定，工具人獎項則有專屬防守公式評選。
投手金手套 畢比、迪格隆入圍
在美國聯盟的投捕防區，入圍的投手畢比（Tanner Bibee）、迪格隆（Jacob deGrom）與索利亞諾（José Soriano）皆未曾獲獎，其中畢比在出局製造值（OAA+6）與防守防禦分（DRS+5）皆佔優勢。捕手方面，丁格勒（Dillon Dingler）防守進階數據頂尖並尋求連霸；瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）在菜鳥年展現優異接球與阻殺能力；威爾斯（Austin Wells）則是頂尖的擋球與接球好手。
內野金手套 小葛雷諾尋求生涯第二度獲獎
美聯內野防區競爭激烈。一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）防守大進化，將尋求生涯第二座殊榮；帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）觸底反彈表現穩健；沃克（Christian Walker）則是2022至2024年的金手套三連霸得主。二壘手馬西（Michael Massey）首度入圍，OAA達+11；邁德羅斯（Chase Meidroth）防守價值（FRV）高達+10；楊恩（Cole Young）DRS出色（+16）但OAA偏低（-5）。三壘防線由轉隊後DRS高達+13居美聯之冠的德賓（Caleb Durbin）、轉任三壘後OAA達+6的李（Brooks Lee），以及進階數據評價兩極的洛夫汀（Nick Loftin）共同角逐。游擊手吉曼尼茲（Andrés Giménez）轉戰游擊後OAA高達+19；沃爾斯（Taylor Walls）防守評價分歧；小威特（Bobby Witt Jr.）則尋求游擊金手套三連霸，其OAA高居全聯盟第三（+24）。
外野手、工具人金手套 多人爭搶
外野與工具人方面同樣充滿看點。左外野手貝林傑（Cody Bellinger）尋求自2019年後首座金手套，DRS達+21；朗福德（Wyatt Langford）展現頂尖起步爆發力；辛普森（Chandler Simpson）改善判斷能力後OAA大幅進步至+8。
中外野手卡特（Evan Carter）靠著頂尖速度繳出+11的OAA；關（Steven Kwan）首度以中外野手身分入圍並送出11次助殺；拉斐拉（Ceddanne Rafaela）以10次五星級撲救領先群雄。
右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）DRS高達+28冠絕全聯盟；魯克斯（Nathan Lukes）擁有美聯最具價值的傳球臂力；史密斯（Cam Smith）連續兩季獲得入圍肯定。工具人獎項中，卡巴列羅（José Caballero）首度入圍且DRS達+12；杜蘭（Ezequiel Duran）在多個位置貢獻+17的OAA；麥金斯崔（Zach McKinstry）則展現多功能守備價值，DRS達+15。
2026 大聯盟金手套獎入圍名單 (美國聯盟 AL)
2026 大聯盟金手套獎入圍名單 (國家聯盟 NL)
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在美國聯盟的投捕防區，入圍的投手畢比（Tanner Bibee）、迪格隆（Jacob deGrom）與索利亞諾（José Soriano）皆未曾獲獎，其中畢比在出局製造值（OAA+6）與防守防禦分（DRS+5）皆佔優勢。捕手方面，丁格勒（Dillon Dingler）防守進階數據頂尖並尋求連霸；瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）在菜鳥年展現優異接球與阻殺能力；威爾斯（Austin Wells）則是頂尖的擋球與接球好手。
內野金手套 小葛雷諾尋求生涯第二度獲獎
美聯內野防區競爭激烈。一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）防守大進化，將尋求生涯第二座殊榮；帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）觸底反彈表現穩健；沃克（Christian Walker）則是2022至2024年的金手套三連霸得主。二壘手馬西（Michael Massey）首度入圍，OAA達+11；邁德羅斯（Chase Meidroth）防守價值（FRV）高達+10；楊恩（Cole Young）DRS出色（+16）但OAA偏低（-5）。三壘防線由轉隊後DRS高達+13居美聯之冠的德賓（Caleb Durbin）、轉任三壘後OAA達+6的李（Brooks Lee），以及進階數據評價兩極的洛夫汀（Nick Loftin）共同角逐。游擊手吉曼尼茲（Andrés Giménez）轉戰游擊後OAA高達+19；沃爾斯（Taylor Walls）防守評價分歧；小威特（Bobby Witt Jr.）則尋求游擊金手套三連霸，其OAA高居全聯盟第三（+24）。
外野手、工具人金手套 多人爭搶
外野與工具人方面同樣充滿看點。左外野手貝林傑（Cody Bellinger）尋求自2019年後首座金手套，DRS達+21；朗福德（Wyatt Langford）展現頂尖起步爆發力；辛普森（Chandler Simpson）改善判斷能力後OAA大幅進步至+8。
中外野手卡特（Evan Carter）靠著頂尖速度繳出+11的OAA；關（Steven Kwan）首度以中外野手身分入圍並送出11次助殺；拉斐拉（Ceddanne Rafaela）以10次五星級撲救領先群雄。
右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）DRS高達+28冠絕全聯盟；魯克斯（Nathan Lukes）擁有美聯最具價值的傳球臂力；史密斯（Cam Smith）連續兩季獲得入圍肯定。工具人獎項中，卡巴列羅（José Caballero）首度入圍且DRS達+12；杜蘭（Ezequiel Duran）在多個位置貢獻+17的OAA；麥金斯崔（Zach McKinstry）則展現多功能守備價值，DRS達+15。
2026 大聯盟金手套獎入圍名單 (美國聯盟 AL)
|守備位置
|入圍球員 1
|入圍球員 2
|入圍球員 3
|投手 (P)
|Tanner Bibee (守護者)
|Jacob deGrom (遊騎兵)
|José Soriano (天使/藍鳥)
|捕手 (C)
|Dillon Dingler (老虎)
|Brandon Valenzuela (藍鳥)
|Austin Wells (洋基)
|一壘手 (1B)
|Vladimir Guerrero Jr. (藍鳥)
|Vinnie Pasquantino (皇家)
|Christian Walker (太空人)
|二壘手 (2B)
|Michael Massey (皇家)
|Chase Meidroth (白襪)
|Cole Young (水手)
|三壘手 (3B)
|Caleb Durbin (紅襪)
|Brooks Lee (雙城)
|Nick Loftin (皇家)
|游擊手 (SS)
|Andrés Giménez (藍鳥)
|Taylor Walls (光芒)
|Bobby Witt Jr. (皇家)
|左外野手 (LF)
|Cody Bellinger (洋基)
|Wyatt Langford (遊騎兵)
|Chandler Simpson (光芒)
|中外野手 (CF)
|Evan Carter (遊騎兵)
|Steven Kwan (守護者)
|Ceddanne Rafaela (紅襪)
|右外野手 (RF)
|Wilyer Abreu (紅襪)
|Nathan Lukes (藍鳥)
|Cam Smith (太空人)
|工具人 (Utility)
|José Caballero (洋基)
|Ezequiel Duran (遊騎兵)
|Zach McKinstry (老虎)
|守備位置
|入圍球員 1
|入圍球員 2
|入圍球員 3
|投手 (P)
|Michael McGreevy (紅雀)
|Nolan McLean (大都會)
|Chris Sale (勇士)
|捕手 (C)
|Freddy Fermin (教士)
|Gabriel Moreno (響尾蛇)
|Luis Torrens (大都會)
|一壘手 (1B)
|Ty France (教士)
|Matt Olson (勇士)
|TJ Rumfield (洛磯)
|二壘手 (2B)
|Brandon Lowe (海盜)
|Brice Turang (釀酒人)
|JJ Wetherholt (紅雀)
|三壘手 (3B)
|Alex Bregman (小熊)
|Max Muncy (道奇)
|Javier Sanoja (馬林魚)
|游擊手 (SS)
|Geraldo Perdomo (響尾蛇)
|Dansby Swanson (小熊)
|Masyn Winn (紅雀)
|左外野手 (LF)
|Jackson Chourio (釀酒人)
|Ian Happ (小熊)
|Daylen Lile (國民)
|中外野手 (CF)
|Pete Crow-Armstrong (小熊)
|Michael Harris II (勇士)
|Andy Pages (道奇)
|右外野手 (RF)
|Carson Benge (大都會)
|Corbin Carroll (響尾蛇)
|Seiya Suzuki (小熊)
|工具人 (Utility)
|Mauricio Dubón (勇士)
|Jared Triolo (海盜)
|Ildemaro Vargas (響尾蛇)