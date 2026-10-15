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守備位置 入圍球員 1 入圍球員 2 入圍球員 3 投手 (P) Tanner Bibee (守護者) Jacob deGrom (遊騎兵) José Soriano (天使/藍鳥) 捕手 (C) Dillon Dingler (老虎) Brandon Valenzuela (藍鳥) Austin Wells (洋基) 一壘手 (1B) Vladimir Guerrero Jr. (藍鳥) Vinnie Pasquantino (皇家) Christian Walker (太空人) 二壘手 (2B) Michael Massey (皇家) Chase Meidroth (白襪) Cole Young (水手) 三壘手 (3B) Caleb Durbin (紅襪) Brooks Lee (雙城) Nick Loftin (皇家) 游擊手 (SS) Andrés Giménez (藍鳥) Taylor Walls (光芒) Bobby Witt Jr. (皇家) 左外野手 (LF) Cody Bellinger (洋基) Wyatt Langford (遊騎兵) Chandler Simpson (光芒) 中外野手 (CF) Evan Carter (遊騎兵) Steven Kwan (守護者) Ceddanne Rafaela (紅襪) 右外野手 (RF) Wilyer Abreu (紅襪) Nathan Lukes (藍鳥) Cam Smith (太空人) 工具人 (Utility) José Caballero (洋基) Ezequiel Duran (遊騎兵) Zach McKinstry (老虎)

守備位置 入圍球員 1 入圍球員 2 入圍球員 3 投手 (P) Michael McGreevy (紅雀) Nolan McLean (大都會) Chris Sale (勇士) 捕手 (C) Freddy Fermin (教士) Gabriel Moreno (響尾蛇) Luis Torrens (大都會) 一壘手 (1B) Ty France (教士) Matt Olson (勇士) TJ Rumfield (洛磯) 二壘手 (2B) Brandon Lowe (海盜) Brice Turang (釀酒人) JJ Wetherholt (紅雀) 三壘手 (3B) Alex Bregman (小熊) Max Muncy (道奇) Javier Sanoja (馬林魚) 游擊手 (SS) Geraldo Perdomo (響尾蛇) Dansby Swanson (小熊) Masyn Winn (紅雀) 左外野手 (LF) Jackson Chourio (釀酒人) Ian Happ (小熊) Daylen Lile (國民) 中外野手 (CF) Pete Crow-Armstrong (小熊) Michael Harris II (勇士) Andy Pages (道奇) 右外野手 (RF) Carson Benge (大都會) Corbin Carroll (響尾蛇) Seiya Suzuki (小熊) 工具人 (Utility) Mauricio Dubón (勇士) Jared Triolo (海盜) Ildemaro Vargas (響尾蛇)

2026年大聯盟Rawlings金手套獎入圍名單於今（15）日正式揭曉，最終得獎者將於11月1日在ESPN節目中公布。今年多倫多藍鳥與芝加哥小熊各有5名球員入圍，並列全聯盟最多；亞特蘭大勇士、亞利桑那響尾蛇、德州遊騎兵與堪薩斯市皇家則各以4人緊追在後。9個標準守備位置由各隊教練團投票（佔75%）與SABR防守指數（佔25%）共同決定，工具人獎項則有專屬防守公式評選。在美國聯盟的投捕防區，入圍的投手畢比（Tanner Bibee）、迪格隆（Jacob deGrom）與索利亞諾（José Soriano）皆未曾獲獎，其中畢比在出局製造值（OAA+6）與防守防禦分（DRS+5）皆佔優勢。捕手方面，丁格勒（Dillon Dingler）防守進階數據頂尖並尋求連霸；瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）在菜鳥年展現優異接球與阻殺能力；威爾斯（Austin Wells）則是頂尖的擋球與接球好手。美聯內野防區競爭激烈。一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）防守大進化，將尋求生涯第二座殊榮；帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）觸底反彈表現穩健；沃克（Christian Walker）則是2022至2024年的金手套三連霸得主。二壘手馬西（Michael Massey）首度入圍，OAA達+11；邁德羅斯（Chase Meidroth）防守價值（FRV）高達+10；楊恩（Cole Young）DRS出色（+16）但OAA偏低（-5）。三壘防線由轉隊後DRS高達+13居美聯之冠的德賓（Caleb Durbin）、轉任三壘後OAA達+6的李（Brooks Lee），以及進階數據評價兩極的洛夫汀（Nick Loftin）共同角逐。游擊手吉曼尼茲（Andrés Giménez）轉戰游擊後OAA高達+19；沃爾斯（Taylor Walls）防守評價分歧；小威特（Bobby Witt Jr.）則尋求游擊金手套三連霸，其OAA高居全聯盟第三（+24）。外野與工具人方面同樣充滿看點。左外野手貝林傑（Cody Bellinger）尋求自2019年後首座金手套，DRS達+21；朗福德（Wyatt Langford）展現頂尖起步爆發力；辛普森（Chandler Simpson）改善判斷能力後OAA大幅進步至+8。中外野手卡特（Evan Carter）靠著頂尖速度繳出+11的OAA；關（Steven Kwan）首度以中外野手身分入圍並送出11次助殺；拉斐拉（Ceddanne Rafaela）以10次五星級撲救領先群雄。右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）DRS高達+28冠絕全聯盟；魯克斯（Nathan Lukes）擁有美聯最具價值的傳球臂力；史密斯（Cam Smith）連續兩季獲得入圍肯定。工具人獎項中，卡巴列羅（José Caballero）首度入圍且DRS達+12；杜蘭（Ezequiel Duran）在多個位置貢獻+17的OAA；麥金斯崔（Zach McKinstry）則展現多功能守備價值，DRS達+15。