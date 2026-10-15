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在決定不與執教3年的總教練艾斯帕達（Joe Espada）續約後，美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人接下來也要開始尋找新任教頭。儘管太空人在艾斯帕達帶領下兩度奪得美聯西區冠軍，但連續在季後賽遭橫掃出局，迫使球團決定拿他開刀。美媒《ClutchPoints》今日撰文分析，太空人若想在新賽季重返世界大賽爭冠行列，有4位潛力人選非常值得球團考慮。值得注意的是，雖然原首席教練羅培茲（Omar López）已獲得球團邀請留任其他職務，但太空人似乎更傾向從外部引進全新面孔，為球隊注入新氣象。現任紐約洋基隊首席教練的阿斯瑪斯，球員時期曾效力太空人擔任捕手，對這支球隊有著深厚感情。他曾在2014至2017年執教底特律老虎隊、2019年執教洛杉磯天使隊，具備豐富的大聯盟主帥實戰經驗，先前在貝克（Dusty Baker）接掌兵符前也曾參與過太空人的總教練面試。阿斯瑪斯兼具地緣熟悉度與長期在頂尖豪門球隊執教的經驗，若回歸休士頓接任總教練，能幫助他快速融入團隊。里納雷斯對於重視球員開發與內部戰力的太空人而言是非常吸引人的選項。他曾在太空人農場體系深耕長達21個賽季，從小聯盟一路帶兵，目前則擔任坦帕灣光芒隊的首席教練。在太空人小聯盟體系期間，里納雷斯曾親手培養出包括阿圖維（José Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）等後來建功立業的核心球星。雖然他缺乏大聯盟總教練的執教資歷，但他卓越的新秀開發能力與對太空人體系的瞭解，能讓他快速獲得陣中球員的信任。準名人堂巨砲普荷斯代表了一條截然不同的全新路線。退役後的普荷斯對執教大聯盟有很強的意願，並在2026年世界棒球經典賽執掌多明尼加國家隊兵符，累積了國際賽帶兵經驗，此前也曾接受過聖地牙哥教士隊的總教練面試。身為傳奇球星，普荷斯能為充滿資深球星的太空人休息室帶來權威與號召力。雖然管理一整季162場例行賽與國際賽截然不同，缺乏大聯盟調兵遣將的經驗是一大疑慮，但若太空人相信他的領袖魅力能蓋過風險，普荷斯將會是極具話題性的黑馬人選。班尼斯特提供了一個具有美聯西區執教經驗的即戰力選項。他曾在2015至2018年執教德州遊騎兵隊，不僅兩度拿下分區冠軍，更榮獲2015年美聯最佳總教練殊榮，近年則擔任亞利桑那響尾蛇隊的首席教練。班尼斯特過去也曾在太空人接受過面試。如果太空人希望尋求一位作風穩健、無須適應期的資深教頭，班尼斯特會是相當合適的人選。太空人隊目前的陣容依然具備分區爭冠實力，但新任總教練必須能夠駕馭高要求的球員休息室、最大化球員潛能，並將例行賽的成功轉化為季後賽的勝場。這4位人選各自代表不同的建隊哲學，就看球團高層最終如何抉擇。