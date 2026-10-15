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台灣女子天團S.H.E成員田馥甄（Hebe）將於12月12日、13日、15日、18日、19日、20日，在台北小巨蛋舉辦6場《要去什麼地方》演唱會，6萬多張門票採登記抽選制，今（15）日中午12點至明（16）日下午6點開放第二次抽選及繳費，10月18日中午12點則預計開放一般販售，若第二次抽選已售罄就不會實施。不過，隨著演唱會即將登場，有網友好奇發問：「為什麼田馥甄的演唱會都不會唱S.H.E的歌？」意外引起討論，除了有人認為她自己的歌曲就已經唱不完，也有粉絲指出，田馥甄向來將個人與團體作品分得很清楚，不唱S.H.E的歌反而成為她個人演唱會的一大特色，「不消費情懷、不炒作，我才更愛她」。田馥甄2001年與任家萱（Selina）、陳嘉樺（Ella）組成S.H.E出道，2010年以本名推出首張個人專輯《To Hebe》，正式展開個人歌唱事業，至今已發行6張個人專輯，累積〈寂寞寂寞就好〉、〈你就不要想起我〉、〈小幸運〉、〈無人知曉〉等代表作。相較於不少團體成員單飛後，仍會在個人演唱會安排過去的團體金曲，田馥甄的演出則長期以個人作品為主，鮮少將S.H.E歌曲排進歌單，也讓部分期待聽見〈戀人未滿〉、〈Super Star〉、〈不想長大〉等經典歌曲的歌迷感到好奇。這個話題日前在Threads引起討論，有網友發文詢問：「我蠻好奇的，為什麼田馥甄的演唱會都不會唱S.H.E的歌？」有人直接回應：「自己的歌都唱不完了。」也有粉絲認為，既然買的是田馥甄個人演唱會門票，自然應該以她的個人作品為主，反問：「那S.H.E開演唱會唱什麼？」另外，也有人猜測可能與歌曲版權有關，不過目前相關說法仍屬網友推測。有趣的是，對於田馥甄不靠S.H.E經典歌曲炒熱氣氛，另一派歌迷反而相當欣賞，認為這正是她最與眾不同的地方，有粉絲表示：「她很清楚哪些是屬於S.H.E的，哪些是田馥甄的。」也有人直言：「正因為Hebe從來不消費情懷、不炒作，我才更愛她。」甚至有歌迷坦言，比起S.H.E時期，自己更喜歡單飛後的田馥甄，欣賞她獨立發展的音樂風格。至於今年12月的6場小巨蛋演唱會，田馥甄是否會延續過去的選歌習慣，或難得帶來S.H.E經典歌曲，目前仍有待正式演出揭曉。