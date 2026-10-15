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▲工人（左）許多特徵都和陳小春很像。（圖／翻攝自微博）

陳小春失散多年的弟弟找到了？有人在福建工廠遇到一名工人，長相酷似陳小春，包括說話的口音、耳朵特殊特徵，以及該名工人恰好也姓陳，讓網友瘋狂標記陳小春的帳號，要他快點去認親。事實上，陳小春曾在節目上透露，兒時因家境貧困，弟弟被送走，長大後原本想去尋他，但被父親阻止，也難怪這名工人的出現會引來熱烈討論。近日，福建福州一名男子在工廠拍到一位工人，長相和陳小春神似，發到微博後立刻掀起討論，許多人想到，陳小春曾在節目上提到，兒時家裡貧困，最小的弟弟實在養不活，父母便用3000元將弟弟賣給別戶人家，長大後陳小春原本想去把弟弟找回來，但爸爸說不要，「這樣太不公平了，人家都養大了，對人家也不公平。」希望他不要去打擾弟弟的生活。然而這名男子因外型和陳小春實在太像，加上耳朵都有特殊凹痕，說著一口廣東腔，這名男子叫陳祥祿，與傳聞中陳小春弟弟「陳小祿」的名字相似，年紀也相仿，讓網友激動得紛紛標記陳小春帳號，「大哥這可能是你唯一的機會了！」、「快來啊，弟弟在這兒呢」、「希望陳小春去問一下，萬一是呢」。不過，目前所有訊息都尚未獲得證實，且工人籍貫和陳小春老家位置並不相同，陳小春的團隊也尚未公開回應，只能說粉絲比當事人還著急。