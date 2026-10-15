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▲金晨也在直播中透露才上了2天課，學校就倒閉的消息。（圖／翻攝自微博）

中國女星孟佳與金晨近期赴美國留學，不料卻突然自爆剛繳完學費、才上了兩天課，學校就倒閉了，火速引發大批網友討論。兩人也分別PO影片還原超扯狀況，還大吐苦水透露學費目前還追不回來，無奈嘆：「在問是否可以退錢。」孟佳赴美國留學後，常常會分享留學近況，而13日她曬出影片寫下：「突發狀況之我的學校倒閉了…」孟佳在影片中還原當下，表示自己早上起床收拾完，正準備泡茶、去學校上課時，突然收到學校發的郵件，「親愛的同學，我們懷著極大的悲傷寫信與您分享這一份困難的消息，在仔細考慮我們業務所面臨的情況後，我們現在決定關閉全球所有英語學校，令人遺憾的是交易和教學服務將立刻停止。」突然的消息讓她非常錯愕，只能趕緊詢問是否可以退錢。而收到郵件後，孟佳還是決定親自跑一趟學校，遇到了許多師生，孟佳也跟大家聊天，透露自己的課程是到月底結束，「本來說是上最後一節課，但我總感覺我需要回去解決的問題比較多。」像是住宿、學校是否退錢等，不過孟佳也樂觀表示：「允許一切事情發生。」而跟孟佳一起上課的金晨，也透露學校倒閉的消息，還無奈嘆該學校有35年的歷史，「主要是剛收了學費，我就上了兩天。」並透露校方說暫時學費不知道怎麼退、沒辦法退。兩人超扯的狀況，也火速引發熱議，「啊，大家小時候最希望發生的事，真發生在妳身上了」、「這劇情連編劇都未必能想得出來啊」、「剛繳費只上兩天課，換誰都會覺得糟心。」