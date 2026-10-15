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▲台南熱氣球派對日前因雨而延期，現公布將於10月17、18日重新舉辦。（圖／台南市政府提供）

▲「2026台南熱氣球派對」交通管制（圖／台南市觀旅局提供）

▲「2026台南熱氣球派對」交通接駁資訊（圖／台南市觀旅局提供）

臺南市政府觀光旅遊局宣告，「2026臺南熱氣球派對」將於10月17至18日即將在臺南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場歡樂登場，除了令人期待的熱氣球繫留體驗、光雕及無人機展演外，並規劃豐富活動內容，包括闖關遊戲、氣墊樂園、特色市集與街頭藝人表演，更攜手近40家臺南在地業者推出專屬優惠。台南市府也宣布活動期間將實施交通管制措施，尤其汽車限停4處、機車限停在9處。去年結合熱氣球光雕秀與音樂會的無人機展演以《超人力霸王》為主題呈現備受好評，因此今年無人機展演主題也讓人備受期待。 台南市觀旅局提到，10月17日晚間將有無人機展演，🟡「2026台南熱氣球派對」：10月17日(六)：晚間19：00-20：00：約15分鐘：永華市政中心西側廣場：永華市政中心西側廣場：每人新臺幣500元(現金支付，如無搭乘全額退費)上午場 05：30-07：30 (04：30開始售票)下午場 16：30-18：30 (15：30開始售票)：現場憑2026年7～10月於臺南住宿任2晚以上之發票或收據，可優先購票，每人限購買2張票券，每場次限量20張，發票或收據不得重複使用。：每場次熱氣球繫留體驗120人，依當日現場狀況及氣候條件調整繫留人數。(一) 第一階段車輛管制：2026年10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。(二) 第二階段車輛管制：配合活動首日10月17日(六)晚間的光雕秀及無人機展演，當日18：00至20：00，管制範圍將增加建平路(永華路二段至建平十一街)、府前路二段(建平路至府前四街)、怡平路(建平路至永華三街)。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。(三) 路邊停車格禁止停車路段：10月16日(五)17：00起至10月18日(日)24：00止，東南榕大道、西南榕大道、南島路(建平路至中華西路)等路段路邊停車格禁止停車。活動首日10月17日(六)14：00起至晚間21：10，提供免費接駁車服務，從臺南轉運站往返活動會場永華市政中心(南島路)，平均20分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。臺南轉運站末班車發車時間為18：40，永華市政中心(南島路)末班車發車時間為21：00。🟡「2026台南熱氣球派對」開車民眾可以停放在周邊鄰近的正生公園地下停車場、府前停18停車場、永華國民運動中心停車場、生活美學館停車場等，再步行前往活動會場。騎機車民眾可以停在府前停18停車場、永華國民運動中心及周邊人行道、永華路南側人行道(中華西路至建平路)，另活動二日也規劃臨時機車停車區，包括西南榕大道、東南榕大道南向車道、南島路西向車道(中華西路至東南榕大道)、228公園建平路人行道及西拉雅廣場建平路人行道(南島路至永華路)，也歡迎民眾多加利用。搭乘大眾運輸工具民眾，從高鐵可以轉乘H31；臺南火車站搭乘0左、6路、10路、14路、19路、70路、77路；臺南轉運站搭乘0左、藍幹線，到附近公車站點，再步行前往活動會場。