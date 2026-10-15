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▲10月15日發放股利的11檔台股ETF。（圖／資料來源：CMONEY、2026／10／14、預估發放金額為試算參考、受益人為除息前人數）

今（15）日台股ETF股利發放高峰日，逾219萬人一早就被錢香醒，總計包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、野村臺灣新科技50（00935）、凱基優選高股息30（00915）等11檔台股ETF發放逾312億元現金股利，預計逾219萬位投資人開心領錢，其中又以00919配發207.85億金額最多，若以近一周績效表現來看，00919也以2.17%漲幅名列前茅，堪稱息利雙收王。市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。喜好利滾利的投資人，還可選擇將股利滾入本金再投資，複利效果驚人，偏好長線收益的投資人，可留意擁有半導體、金融相關題材的台股高息ETF。群益投信台股ETF研究團隊表示，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。而領到股利後，除了可當作日常生活現金流外，也可將股利再投入，穩健型投資人可將股息再投入原配息的台股高息ETF；企業獲利為台股提供強力支撐，大盤長線多頭格局仍可期待，積極穩健型的投資人，也可選擇兼具半導體科技題材的台股高息ETF介入台股。群益台灣精選高息（00919）暨群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志也指出，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，科技半導體、金融產業後市表現均可期。投資高股息ETF有2大重點，即張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多，整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。