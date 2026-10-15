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颱風「薔琵」生成倒數 最新路徑朝沖繩

▲賈新興指出，17日至20日秋老虎強勢發威，台北白天高溫連日飆破33度；21日午後起偏強東北季風接力報到，北台灣、宜蘭將明顯降溫。（圖／翻攝自賈新興臉書）

秋老虎連熱4天 適合洗曬厚衣被

氣象專家賈新興今（15）日表示，關島附近的熱帶系統持續發展，薔琵颱風即將生成，最新預測路徑朝日本沖繩方向前進，後續發展仍要持續觀察。台灣天氣方面，17日至20日秋老虎強勢發威，台北白天高溫將連日飆破33度，連熱4天；直到下周三（21日）午後偏強東北季風接力報到，北台灣及宜蘭將明顯降溫。賈新興今日在臉書發文指出，「薔琵颱風生成倒數」，最新預測路徑朝日本沖繩方向前進。至於後續發展及對台灣的影響，仍要持續觀察。除了颱風動態，接下來幾天天氣也將出現明顯變化。賈新興表示，17日至20日秋老虎將強勢發威，連續4天全台天氣大致晴朗穩定，台北白天高溫更將連日飆破33度，白天感受相當炎熱。賈新興指出，21日前台灣附近水氣偏少，僅16日、17日花東地區水氣稍多。由於17日起天氣晴朗穩定，非常適合把厚重冬被、長袖衣物拿出來清洗或晾曬，提前準備換季。秋老虎發威期間，白天陽光強烈，民眾進行戶外活動時要注意中午紫外線，並適時補充水分，避免長時間曝曬。下周三（21日）午後，偏強東北季風將接力影響台灣，北台灣及宜蘭降溫感受會更加明顯，前幾天炎熱的秋老虎天氣也將出現轉變。另外，近期有日韓旅遊計畫的民眾也要注意。賈新興表示，韓國18日預計受到鋒面影響，日本則在19日受到鋒面影響，建議出遊民眾隨身攜帶雨具，並留意當地天氣變化。