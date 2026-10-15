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▲沈伯洋昨晚赴士林夜市掃街。（圖／記者葉政勳攝，2026.10.14）

地方大選倒數計時，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚來到士林夜市，進行最終場的夜市掃街拜票，現場人氣爆棚，一路掃到11時30分，10點過後團隊也用「氣音」掃街。沈伯洋今（15）清晨前往北市靜修宮暢談「山林徑」政策，對於外界關注其身體狀況，他受訪時表示，大家不用擔心，現在容光煥發，體力是天生的，「大家不用擔心」。沈伯洋昨晚近7時抵達承德公園，展開最終場的夜市掃街拜票，支持者將夜市擠得水洩不通，過了晚上10時，沈伯洋與團隊啟動「靜音模式」掃街，不斷提醒支持者要小聲，別打擾到居民，最後，沈伯洋掃了5個小時，直到深夜11時36分才坐車離去。沈伯洋上午7時30分原定要赴劍潭山走讀，不過由於昨晚掃街掃到太晚，團隊深夜也臨時更改行程，從走讀調整為靜修宮談山林政策。沈伯洋上午受訪時看起來精神相當好，並表示，大家不用擔心，現在容光煥發，體力是天生的，「大家不用擔心」；他提到，昨天晚上他們掃到非常晚，已經到11點將近12點的感覺，所以過了10時後真的很怕打擾到居民，就開啟「氣音模式」，不管是跟商家打招呼、擊掌，都是用氣音進行，大家可能以後也要稍微習慣一下。此外，沈伯洋凌晨也在社群發文說，今晚在士林夜市走了5個小時，中間遇到下雨，大家還是這麼熱情，有些巷道比較窄，打擾大家做生意、逛夜市，真的不好意思；他說，一路被攤商餵食，還有老闆擔心著他的手傷，本來是來跟大家打招呼，結果被大家照顧了整晚，謝謝溫暖的洋流。另有支持者表示，他已經40歲，從未投過票，但這次會去投給沈伯洋。沈伯洋則說，謝謝這位老闆的支持，雖然不投票也是一種選擇，但希望以後每一次選舉，「都會有候選人打動你、讓你願意去投票」。