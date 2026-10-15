你滿意你現在的存款數字嗎？隨著近幾年台股飆升，社群上總是有許多人分享投資成果，年輕人也能夠坐擁千萬資產的故事早就見怪不怪，也讓許多30歲以上的民眾對自己的存款感到疑慮。近日一名34歲的工程師就公開自己的資產，透露目前身上可變現約200萬元存款，身上還背90萬貸款，雖然看到同齡人已經有千萬資產難免羨慕，但仍然滿意現況，也希望有相同處境的人不要氣餒！貼文引起廣大迴響，不少人表示：「這才是正常人的範圍，網路真的看看就好。」
34歲存款要有多少？工程師公開總資產被讚爆：終於有正常範圍
一名工程師在社群平台「Dcard」貼文指出「自己目前34歲家裡沒有任何支援，當過外送員、電子廠工程師、半導體廠工程師，目前資產台股加上美股140萬、存款60萬、信貸90萬，我覺得這才是大多人的狀態，看到27歲、28歲夥伴已經有千萬資產的確很羨慕，但我想跟我一樣水準的朋友說，我們都是一樣的，你不孤單！加油。」
貼文曝光後，引起網友廣大迴響表示「終於看到一個合理的數字，我35歲也差不多200萬上下」、「我也是全部靠自己，念書都靠自己，快30歲才100萬，現在33歲快500萬，主要是第一個100萬真的太難累積了」、「真的不需要跟別人比，比上不足比下有餘啊！自己生活過得開心就好了」、「你這樣才是現今社會的平均，不用跟別人比，大多人都是靠投胎的」、「穩穩存錢過好生活就好，34歲這個存款完全是超正常範圍，沒看到這篇真的以為人人千萬股神」。
30歲存款應該要有多少？真實數據分析：最保守預估75萬
肯定也會很多人好奇，到底在台灣30歲、35歲存款應該要有多少算達標？根據《老喬報》報導，依照行政院主計總處最新公布《114年家庭收支調查報告》內容中第7表去推估，各年齡組別的每人每年儲蓄，假設從22歲起、每年存下和同齡人相同的金額，一路累加到30歲、35歲的話，存款應該會落在75萬元以及138萬元上下。
然而這個數字並不是「真實存款餘額」，因為可能會有人在這階段投資賺賠、買房成家立業、失業生病，數字會上下偏離，這只是一個依照平均年度儲蓄推估的保守數字，不是官方存款中位數，也不是「及格線」。所以該名工程師目前34歲總資產約200萬元，已經是遠超35歲保守預估的138萬，其實已經是相當不錯，加上隨著財產基數越大，繼續穩定投資獲利標的，往後幾年財富也會越滾越大，整體來說還是相當不錯的。
總結來說，如果現在你也正好是30歲至35歲的階段，其實真的不要過度焦慮自己的存款到底會不會太少，最重要的是「你有沒有儲蓄的習慣」，坊間常說「你不理財，財不理你」其實也是真的，現代年輕人「精緻窮（外表光鮮亮麗、月底吃土）」的大有人在，不用羨慕那些存款數字遠高於自己的人，只要自己衣食無虞，生活不需要為錢擔心那才是最重要且實在的！
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一名工程師在社群平台「Dcard」貼文指出「自己目前34歲家裡沒有任何支援，當過外送員、電子廠工程師、半導體廠工程師，目前資產台股加上美股140萬、存款60萬、信貸90萬，我覺得這才是大多人的狀態，看到27歲、28歲夥伴已經有千萬資產的確很羨慕，但我想跟我一樣水準的朋友說，我們都是一樣的，你不孤單！加油。」
30歲存款應該要有多少？真實數據分析：最保守預估75萬
肯定也會很多人好奇，到底在台灣30歲、35歲存款應該要有多少算達標？根據《老喬報》報導，依照行政院主計總處最新公布《114年家庭收支調查報告》內容中第7表去推估，各年齡組別的每人每年儲蓄，假設從22歲起、每年存下和同齡人相同的金額，一路累加到30歲、35歲的話，存款應該會落在75萬元以及138萬元上下。
然而這個數字並不是「真實存款餘額」，因為可能會有人在這階段投資賺賠、買房成家立業、失業生病，數字會上下偏離，這只是一個依照平均年度儲蓄推估的保守數字，不是官方存款中位數，也不是「及格線」。所以該名工程師目前34歲總資產約200萬元，已經是遠超35歲保守預估的138萬，其實已經是相當不錯，加上隨著財產基數越大，繼續穩定投資獲利標的，往後幾年財富也會越滾越大，整體來說還是相當不錯的。