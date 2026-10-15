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34歲存款要有多少？工程師公開總資產被讚爆：終於有正常範圍

目前資產台股加上美股140萬、存款60萬、信貸90萬，我覺得這才是大多人的狀態

▲一名工程師公布自己34歲的總資產約200萬元，貼文引起廣大迴響，不少人狂讚：「終於看到一個正常範圍的數字。」（示意圖/記者張嘉哲攝）

30歲存款應該要有多少？真實數據分析：最保守預估75萬

一路累加到30歲、35歲的話，存款應該會落在75萬元以及138萬元上下。

這只是一個依照平均年度儲蓄推估的保守數字，不是官方存款中位數，也不是「及格線」。

▲根據行政院主計總處最新公布《114年家庭收支調查報告》去推估，30歲、35歲的存款應該會落在75萬元以及138萬元上下。（圖／記者陳明安攝）

最重要的是「你有沒有儲蓄的習慣」，坊間常說「你不理財，財不理你」其實也是真的