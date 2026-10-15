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川普先爆料、國人後知情？黃國昌轟中油黑箱

中油喊缺錢卻砸上千億？採購價格也遭質疑

經濟部昨（14）日證實，中油規劃每年向美國阿拉斯加採購600萬噸液化天然氣，並參與專案開發，預估最高投資金額達44億美元。台灣民眾黨主席黃國昌今（15）日痛批，民眾黨團先前多次要求中油到立法院報告，回應都是「還沒定案、還在討論、還沒成形」，沒想到攸關上千億元的投資案，最後竟由美國總統川普親口揭露。他質疑中油虧損連連，甚至要求政府挹注資金，卻轉身投入高風險計畫，採購價格還傳出高出一倍以上，整起交易黑箱到匪夷所思，「是把中油當凱子嗎？」路透社報導，川普13日在阿拉斯加州出席集會活動時表示，台灣中油去年已與阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corp.）簽署協議，同意購買阿拉斯加天然氣管線計畫30%的天然氣，並投資該計畫。經濟部昨天發布新聞稿指出，中油去年3月在台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」後，經過近一年半的密集協商與審慎評估，已與美國開發商取得重大進展。依經濟部目前公布的規劃，合作內容包括每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，以及參與專案開發，預估最高投資金額為44億美元。若計畫順利推進，最快2032年可開始挹注國內天然氣供應。黃國昌今天上午前往台中豐原，陪同台中市議員參選人連小華騎自行車掃街拜票。受訪談及中油投資阿拉斯加天然氣計畫時，他怒批「我們的政府、中油搞一個投資採購天然氣，竟黑箱到匪夷所思！」他表示，去年總統府秘書長潘孟安密訪阿拉斯加後，民眾黨團便持續要求中油到立法院報告，中油始終以事情尚未定案、仍在討論、尚未成形等理由回應。黃國昌質疑，這項攸關上千億元台幣的投資案，台灣民眾竟然是透過川普參加共和黨地方選舉造勢活動的發言才得知，政府與中油究竟有沒有充分向國人說明？如此重大的能源採購與投資決策，資訊揭露卻如此有限，令人難以接受。黃國昌進一步指出，阿拉斯加天然氣計畫工程難度高、風險大，討論長達20、30年，至今仍未取得實質進展，日本、韓國等國也抱持保留態度。他質疑，政府究竟經過什麼樣的評估，才決定投入這項計畫？相關風險又是如何衡量？黃國昌表示，中油長期虧損、喊著快要破產，政府還以稅金補貼、撥款4千億元，如今卻要投入上千億元參與風險極高的天然氣計畫。他質疑，倘若計畫最終無法順利推動，鉅額投資的風險由誰承擔？此外，黃國昌也引用媒體報導指出，中油採購阿拉斯加天然氣的價格，可能比目前採購價格高出一倍以上。他質疑「是把我們台灣中油當凱子嗎？」黃國昌強調，這項計畫涉及鉅額公帑與台灣能源供應，政府有義務向全體國人說清楚、講明白。