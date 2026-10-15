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▲張心璇透露從2024年開始，被騷擾、造謠至今，並表示已報警處理。（圖／翻攝自張心璇IG@shennnnn101）

中職「味全龍」啦啦隊「Dragon Beauties」小龍女張心璇，在昨（14）日突發出一張側躺在地上的黑色照片，透露被騷擾、惡意造謠了2年，她表示前陣子得知有些人到處散播她跟某位YTR交往，那位當事人YTR甚至沒有澄清，還跟著一起附和，「幻想的程度看到內容時真的感到非常噁心。」張心璇也表示自己第一時間就開始蒐證，並已正式報警並進入法律程序。張心璇在昨日發文透露前陣子得知有些人在背後惡意造謠、顛倒是非，甚至假裝和她本人及球團長官很熟，「到處散播我和某位YTR在一起？我不曉得為什麼完全沒發生過的事情可以說的像真的一樣？」更讓她不舒服的是，那位YTR不僅沒澄清，還跟著一起附和、幻想，「幻想的程度看到內容時真的感到非常噁心。」直言自己得知後非常不開心。張心璇也親自向球團長官求證，是否認識造謠的人，沒想到長官根本不認識，「從2024年底至今，這場自導自演的謊言和騷擾，對我的清白造成了極大的汙辱。」張心璇表示自己三觀非常正、對自己要求也很高，所以無法接受清白被抹黑。因此在得知消息的第一時間，她就開始冷靜蒐證、不打草驚蛇，「目前已經正式報警並進入法律程序。」張心璇也感謝大家支持，但她也強調：「如果你們私人的幻想與造謠已經嚴重影響到我的生活、甚至波及身邊的女孩與球團相關人員，我絕不寬貸。」最後，張心璇表示言論自由不是濫用謊言的藉口、或有心人踐踏他人清白的工具，「謠言止於智者、公道自在人心，不是不報，時候未到。」並要求造謠者立刻道歉，不然會追究到底。張心璇突然的聲明，也引來大批粉絲的鼓勵，「挺，謠言止於智者，也希望有心人士善良一點」、「被抹黑、造謠心裡肯定很不舒服。相信正義一定會到來」、「支持心璇提告，絕對要把這種人抓出來。」