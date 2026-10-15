台灣星巴克近日上路最新「客製化政策」，如果點少冰、去冰的飲品想要補滿牛奶或者飲料的話，消費者需要加15元，讓不少常客感到非常不合理。近日正好萊爾富咖啡也有推出優惠組合，許多民眾藉機推薦一波，現在不僅有買30杯送30杯的活動，還有抹茶拿鐵買一送一，最低價格兩杯只要54元，等於單杯27元，在社群上掀起廣大討論，不少沒喝過的民眾都搶著要嚐鮮。
星巴克政策大改變被比較！萊爾富咖啡爆擊崛起被推爆
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「星巴克換了董事長之後急著把買一送一取消，現在又推出補滿牛奶加15元的政策，但萊爾富的董事長一上任就立刻改進店內各種問題，包括鮮食、咖啡，現在咖啡常常優惠也不輸給7-11和全家，真的是沒有對比沒有傷害」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「萊爾富的咖啡好喝又便宜，現在有買30杯送30杯喔！一杯只要33元」、「每天都喝萊爾富的咖啡，前幾天有買一送一特大杯拿鐵只要70元，現在是APP買30送30，一杯只要33元超爽」、「還有抹茶拿鐵也開始特價喔！兩杯最低54元超便宜」、「昨天去萊爾富買抹茶拿鐵，店員有說兩杯特價70元，立刻入手兩杯」、「萊爾富真的進步超級多....非常厲害，希望店可以多開幾間」。
萊爾富咖啡買30杯送30杯！抹茶拿鐵單杯27元買法教學
然而萊爾富最近咖啡正好搭上星巴克這波話題，官方推出的優惠也被挖出，現在使用萊爾富APP購買咖啡的話，從即日起至11月10日，限時優惠買30杯送30杯，大杯特濃美式1650元、大杯特濃拿鐵1950元，特濃美式算下來單杯只要28元、特濃拿鐵則是33元左右，價格相當的優惠。
除此之外，萊爾富最近全新推出「抹茶歐蕾」、「焙茶歐蕾」買一送一的活動，原本中杯一杯原價70元，現在任選特價兩杯70元，可以一杯抹茶一杯焙茶雙雙滿足，平均一杯只要35元。如果還想要更便宜，可以自帶外帶杯兩杯折抵10元，再綁定聯邦信用卡結帳的話再打9折，等於兩杯只要54元、單杯27元就能喝到。
不只萊爾富咖啡優惠！7-11、美廉社APP買起來
如果平常沒有在喝萊爾富咖啡的人也不要擔心，其他超商使用APP優惠也是非常多，像是最近7-11的活動檔期就有特選美式買10送10，單杯33元；特選拿鐵買10送10，單杯40元，不過這組優惠只到今天截止；美廉社咖啡也有特大杯美式買5送5、單杯30元；大杯鮮奶拿鐵買5送5、單杯25元；特選拿鐵買10送10、單杯40元等，活動到10月27日，如果最近喝超商、超市咖啡比較多，用APP購買大多數一定會比在現場買還要便宜哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「星巴克換了董事長之後急著把買一送一取消，現在又推出補滿牛奶加15元的政策，但萊爾富的董事長一上任就立刻改進店內各種問題，包括鮮食、咖啡，現在咖啡常常優惠也不輸給7-11和全家，真的是沒有對比沒有傷害」。
萊爾富咖啡買30杯送30杯！抹茶拿鐵單杯27元買法教學
然而萊爾富最近咖啡正好搭上星巴克這波話題，官方推出的優惠也被挖出，現在使用萊爾富APP購買咖啡的話，從即日起至11月10日，限時優惠買30杯送30杯，大杯特濃美式1650元、大杯特濃拿鐵1950元，特濃美式算下來單杯只要28元、特濃拿鐵則是33元左右，價格相當的優惠。
如果平常沒有在喝萊爾富咖啡的人也不要擔心，其他超商使用APP優惠也是非常多，像是最近7-11的活動檔期就有特選美式買10送10，單杯33元；特選拿鐵買10送10，單杯40元，不過這組優惠只到今天截止；美廉社咖啡也有特大杯美式買5送5、單杯30元；大杯鮮奶拿鐵買5送5、單杯25元；特選拿鐵買10送10、單杯40元等，活動到10月27日，如果最近喝超商、超市咖啡比較多，用APP購買大多數一定會比在現場買還要便宜哦！