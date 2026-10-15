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星巴克政策大改變被比較！萊爾富咖啡爆擊崛起被推爆

▲台灣星巴克近日上路最新「客製化政策」，如果點少冰、去冰的飲品想要補滿牛奶或者飲料的話，消費者需要加15元，讓不少常客感到非常不合理。（圖／記者葉盛耀攝）

萊爾富咖啡買30杯送30杯！抹茶拿鐵單杯27元買法教學

從即日起至11月10日，限時優惠買30杯送30杯，大杯特濃美式1650元、大杯特濃拿鐵1950元，特濃美式算下來單杯只要28元、特濃拿鐵則是33元左右

▲萊爾富特濃美式、特濃拿鐵買30送30。（圖／萊爾富提供）

原本中杯一杯原價70元，現在任選特價兩杯70元，可以一杯抹茶一杯焙茶雙雙滿足，平均一杯只要35元。

▲萊爾富最近全新推出「抹茶歐蕾」、「焙茶歐蕾」買一送一的活動，原本中杯一杯原價70元，現在任選特價兩杯70元。（圖/萊爾富提供）

不只萊爾富咖啡優惠！7-11、美廉社APP買起來

7-11的活動檔期就有特選美式買10送10，單杯33元；特選拿鐵買10送10，單杯40元

美廉社咖啡也有特大杯美式買5送5、單杯30元；大杯鮮奶拿鐵買5送5、單杯25元；特選拿鐵買10送10、單杯40元等