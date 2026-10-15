準薔琵颱風（Champi）最快於今（15）日生成，預估路徑是否影響台灣成為外界關注焦點。根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，Google WN3C AI模式系集預測有所變化，準薔琵路徑大幅西修，靠近台灣機率跟著上升，但仍有可能往日本方向移動，關鍵在於下周四（22日）北轉，屆時太平洋高壓減弱速度與幅度，都會影響颱風路徑，但因目前該系統位置遠、緯度低，需要持續追蹤動態。
薔琵颱風「預測路徑突西修」！靠近台灣機率升高了
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，針對準薔琵颱風動態預測，Google WN3C AI模式系集相較前幾次預報，預測薔琵颱風路徑大幅西修，靠近台灣機率也隨之上升。
台灣颱風論壇指出，當準薔琵抵達台灣東方、日本沖繩南方該區域後，將會出現明顯分叉點，代表後續路徑看法分歧，一部分預測會往台灣走，另一部分則預測往日本。粉專強調，目前還無法預測颱風確切路徑，需要持續追蹤。
下周四北轉是關鍵！準薔琵巔峰強度「上看強颱」
台灣颱風論壇進一步提到，準薔琵颱風未來7天將沿著太平洋高壓邊緣移動，目前預估再下周四（22日）前後會來到沖繩南方海域，有機會遇上太平洋高壓減弱，而開始進行北轉。太平洋高壓減弱速度與幅度，將會牽動準薔琵北轉時間、位置與角度，且準薔琵將通過海水熱焓量偏高區域，因海洋提供充沛能量，若其他環境條件同時配合，巔峰有機會達到強烈颱風。
但台灣颱風論壇提到，目前該系統生成位置遠、緯度又低，後續還有一段時間可以發展與調整，還不需太早下定論，如果下周四過後有要出國飛往日本、沖繩的民眾，也要特別留意颱風最新發展狀況。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，針對準薔琵颱風動態預測，Google WN3C AI模式系集相較前幾次預報，預測薔琵颱風路徑大幅西修，靠近台灣機率也隨之上升。
台灣颱風論壇指出，當準薔琵抵達台灣東方、日本沖繩南方該區域後，將會出現明顯分叉點，代表後續路徑看法分歧，一部分預測會往台灣走，另一部分則預測往日本。粉專強調，目前還無法預測颱風確切路徑，需要持續追蹤。
台灣颱風論壇進一步提到，準薔琵颱風未來7天將沿著太平洋高壓邊緣移動，目前預估再下周四（22日）前後會來到沖繩南方海域，有機會遇上太平洋高壓減弱，而開始進行北轉。太平洋高壓減弱速度與幅度，將會牽動準薔琵北轉時間、位置與角度，且準薔琵將通過海水熱焓量偏高區域，因海洋提供充沛能量，若其他環境條件同時配合，巔峰有機會達到強烈颱風。
但台灣颱風論壇提到，目前該系統生成位置遠、緯度又低，後續還有一段時間可以發展與調整，還不需太早下定論，如果下周四過後有要出國飛往日本、沖繩的民眾，也要特別留意颱風最新發展狀況。