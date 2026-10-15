睽違6年蘋果推出第二代智慧音箱HomePod mini 2，台灣今（15）日開放預購，預計10月30日正式上市，售價4790元，比前一代3990元貴了800元，新機外型延續上一代的設計，內部換上S10晶片，新增聲波光暈，還能搭配Mac、Apple TV 4K使用，未來還可支援Siri AI。新款值不值得買？已經有舊款需要升級嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理新舊款差異與適合族群一次看。
第一代HomePod mini於2020年推出，當時台灣售價3000元，後來漲至3990元，如今第二代定價4790元，比舊款近期售價再貴800元，若與6年前最初價格相比，已經貴了1790元。HomePod mini 2維持圓球狀外型，和上一代變化不大，顏色提供粉紅色、綠色、藍色、白色及午夜色共5款。真正升級的是內部晶片，從舊款S5直接升級S10，搭配運算音訊技術，能即時分析音樂，調整動態範圍、音量及聲音表現。
HomePod mini 2新增4大新功能
1.新增聲波光暈，音樂播放更有氣氛
HomePod mini 2頂部加入「聲波光暈」，播放音樂時，燈光會隨著高低音、節奏律動，還能根據歌曲專輯封面的顏色變化，讓音箱不只是播放音樂，也成為居家氣氛燈。
2.支援Siri AI，但台灣首波無法使用
新款未來可透過軟體更新支援Siri AI，讓語音助理更能理解自然對話，也能結合使用者的訊息、行事曆和郵件完成任務。但目前只有支援英文，台灣也還無法使用。
3.可當Mac預設喇叭，打造桌面音響
過去HomePod mini可以透過AirPlay播放Mac音訊，新款則進一步支援作為相容Mac的預設揚聲器，無論看影片、玩遊戲或FaceTime視訊通話，都能直接使用。
4.搭配Apple TV 4K，支援四喇叭環繞音效
HomePod mini 2能搭配新一代Apple TV 4K（第4代），使用4部相容HomePod打造家庭劇院環繞音效，系統能依照喇叭擺放位置，自動校準音效與播放時間。前方與後方各組成一對的喇叭，必須採用相同機型，新舊款HomePod mini無法混搭。
HomePod mini 2適合誰？3族群值得考慮
適合包括經常使用iPhone、Mac及Apple Music的蘋果用戶，可透過AirPlay、多室音訊及Mac預設揚聲器功能提升便利性，另外想打造智慧家庭的人，可利用Siri控制燈具、插座，並搭配溫濕度感測，也很適合即將入手第4代Apple TV 4K的用戶，能搭配多部HomePod打造環繞音效。
不過，若已有第一代HomePod mini，平常只用來聽音樂、設定鬧鐘或控制家電，舊款仍能勝任，沒有急著升級的必要。至於期待Siri AI的台灣用戶，因上市時尚未支援繁體中文，建議先觀望。
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1.新增聲波光暈，音樂播放更有氣氛
HomePod mini 2頂部加入「聲波光暈」，播放音樂時，燈光會隨著高低音、節奏律動，還能根據歌曲專輯封面的顏色變化，讓音箱不只是播放音樂，也成為居家氣氛燈。
2.支援Siri AI，但台灣首波無法使用
新款未來可透過軟體更新支援Siri AI，讓語音助理更能理解自然對話，也能結合使用者的訊息、行事曆和郵件完成任務。但目前只有支援英文，台灣也還無法使用。
3.可當Mac預設喇叭，打造桌面音響
過去HomePod mini可以透過AirPlay播放Mac音訊，新款則進一步支援作為相容Mac的預設揚聲器，無論看影片、玩遊戲或FaceTime視訊通話，都能直接使用。
4.搭配Apple TV 4K，支援四喇叭環繞音效
HomePod mini 2能搭配新一代Apple TV 4K（第4代），使用4部相容HomePod打造家庭劇院環繞音效，系統能依照喇叭擺放位置，自動校準音效與播放時間。前方與後方各組成一對的喇叭，必須採用相同機型，新舊款HomePod mini無法混搭。
適合包括經常使用iPhone、Mac及Apple Music的蘋果用戶，可透過AirPlay、多室音訊及Mac預設揚聲器功能提升便利性，另外想打造智慧家庭的人，可利用Siri控制燈具、插座，並搭配溫濕度感測，也很適合即將入手第4代Apple TV 4K的用戶，能搭配多部HomePod打造環繞音效。
不過，若已有第一代HomePod mini，平常只用來聽音樂、設定鬧鐘或控制家電，舊款仍能勝任，沒有急著升級的必要。至於期待Siri AI的台灣用戶，因上市時尚未支援繁體中文，建議先觀望。