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台北101董事長賈永婕昨列席立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員點名，「建議穿得跟我們一樣純樸」，雙方一度在言詞交鋒，在總統賴清德發聲後，賴也道歉。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15）日受訪時表示，賈董穿著美感是一等一、非常隆重，去討論賈的服裝，不是那麼合適。賈永婕昨赴立法院財政委員會備詢，由於其衣裝是外套披於肩上的穿著，賴惠員建議，穿著要像大家一樣純樸，並喊話「在國會殿堂還是要有一定的標準」，但當賈永婕強調他穿得和大家一樣時，賴惠員冷回「要繼續辯嗎？」相關對話引起綠營反彈，賴清德也說，「一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷」；賴惠員事後在第二度聲明也正式道歉。沈伯洋上午赴靜修宮談山林政策，並接受媒體訪問。對於相關爭議，沈伯洋表示，若大家認識賈董，其整體美感要求非常高，有一次賈還提到立法院光線問題，昨天也穿得非常有美感，在國會殿堂上，「美感這件事絕對不是最重要，重點是質詢內容」。沈伯洋強調，就算討論到美感，賈董穿著也是一等一、非常隆重，去討論賈的服裝，不是那麼合適。另外，賈永婕昨宣布，將送沈伯洋、市長蔣萬安「節節如意．101典藏茶禮組」，是否期待？沈伯洋笑稱，當然，很高興有這樣機會，不但能收到一些禮物，還能與賈董討論行銷上的議題。沈伯洋提到，城市行銷非常重要，尤其賈董這幾年對101的行銷，「101本來就是台北的指標建築，賈董對於行銷、美感的想法，跟他對都市設計想法有很多重疊，很多事情蠻想跟賈請教」。