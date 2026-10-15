我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美聯社於10月12日今（15）日的報導，總部位於賓州的拍賣行Hunt Auctions宣布，麥可喬丹（Michael Jordan）在1998年NBA總冠軍賽穿過的芝加哥公牛隊實戰球衣，在一場私人交易中以1400萬美元的價格售出，成為史上拍賣價格最高的籃球紀念品。這件創紀錄的球衣是喬丹在1998年NBA總冠軍賽對陣猶他爵士隊第2戰時所穿著的紅色客場球衣。買家為邁阿密房地產投資者羅恩費爾曼（Ron Firman）。Hunt Auctions總裁大衛杭特（David Hunt）強調這並非普通的拍賣交易，他指出喬丹在體育紀念品市場的重要性早已確立，如今更晉升至通常專屬於標誌性藝術品的頂級資產類別，並表示這筆歷史性交易已為業界樹立了全新標竿。在本次拍賣前幾周，喬丹的實戰球衣才剛刷新過銷售紀錄。9月29日，喬丹在1998年總冠軍賽第3戰的實戰球衣透過JOOPITER以1226萬美元的驚人天價售出。在此之前，他1998年總冠軍賽第1戰的紅色球衣也曾於2022年以1009.1萬美元拍出。這些屢創新高的驚人拍賣數字反映了喬丹巨大的全球影響力。他不僅是Nike稱霸籃球鞋市場的關鍵推手，也曾與兔寶寶共同演出電影，並在1993年帶領球隊完成三連霸時確立了其體壇傳奇地位。1998年總冠軍賽作為他效力公牛隊的最後一個賽季，宛如英雄的最終任務。ESPN於疫情期間推出的紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）更讓球迷有機會重新感受他當年統治球場的偉大表現，也讓他的球衣在退役近30年後依然能創造驚人價值。