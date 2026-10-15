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賴惠員大炎上 莊瑞雄：古都跟首都對穿著看法不一樣

賴惠員、賈永婕可相揪逛101 莊瑞雄：逛完對穿著可能看法一致

台北101董事長賈永婕昨日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，賈永婕不解欲解釋時又遭嗆「要繼續再辯嗎？」此舉遭大炎上被罵爆。事後賴惠員坦言驚訝外界反應如此激烈，將深刻檢討。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（15）日表示，來自古都與首都對穿著看法不同，怎麼穿才合宜，但立委應該要監督行政部門，管到衣櫃裡面去，被認為是管太寬了。賴惠員要求賈永婕「純樸點」被罵爆，莊瑞雄說，來自古都跟首都對穿著看法不一樣，古都碰到首都，怎麼穿才是合宜？個人風格不同，但是立委該要監督行政部門與預算支出，管到衣櫃裡面去，被認為是管太寬了。莊瑞雄說，自己跟賴惠員夠熟，賴惠員有貴氣，賈永婕有靈氣，認為董事長可以找賴惠員去台北101逛街，可能逛完對穿著有一致的看法，每個人對穿著看法不同，到最後賴惠員也道歉了，其實也沒有那麼嚴重。最後莊瑞雄說，綠營支持者很多去灌爆賴惠員社群，代表支持者對於喜歡的政黨都會嚴厲批判，這也很好，這題不分政黨，不管誰做類似的批評都會有類似的看法。