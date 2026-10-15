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▲視障跑者與富邦金控陪跑志工透過陪跑繩默契配合，共同完成大安森林公園5公里環跑訓練。 （圖／富邦金提供）

▲富邦金控10月4日攜手 HOKA 舉辦「有志一同 讓愛同行」專場視障陪跑跑聚，邀集陪跑志工及視障跑者，以跑步串聯信任與陪伴，實踐運動平權精神。（圖／富邦金提供）

▲富邦「有志一同™」公益平台志工陪伴視障朋友參與植物奶與飲品調製工作坊，協助記錄課程內容，透過交流與實作，共同體驗飲品調製的樂趣。（圖／富邦金提供）

▲富邦「有志一同™」公益平台邀請績優供應商夥伴（精誠資訊、台灣富士軟片、勁力行銷）共同投入志工服務，串聯企業與供應鏈的公益力量，以實際行動促進友善共融，放大正向影響力。（圖／富邦金提供）

10月15日國際盲人節（White Cane Day）到來，提醒社會大眾關注視障者自主生活及平等參與社會的重要性。對許多視障朋友而言，運動不只是強健體魄，更是走出家門、建立自信及參與社會的重要途徑。響應國際盲人節精神，富邦金控長期透過金融、運動及閱讀3大面向推動視障平權。其中，在運動平權方面，視障陪跑服務持續陪伴更多視障跑者跨越限制、享受運動帶來的成就感與快樂。透過「有志一同™」公益平台，富邦金與中華視障路跑協會合作推動視障陪跑服務。視障陪跑員需完成線上志工基礎教育訓練、視障陪跑培訓營、居家練跑培訓及賽事實地演練等完整課程，才能取得正式陪跑資格。目前已有71位富邦同仁投入視障陪跑員訓練，同仁參與陪跑賽事超過55場，截至9月底累積視障陪跑居家練跑時數達1785小時，並成功培育11位同仁成為正式陪跑員，持續陪伴更多視障跑者奔向終點。除了運動平權，富邦金也長期投入閱讀平權。透過「有志一同™」公益平台與台北市視障者家長協會合作推動視障電子書校對服務，2026年截至目前已有124位志工投入校對工作，累積校對時數近1500小時，並成為該協會年度校對人數、服務時數及文件數量最多的合作夥伴。今年更進一步與台灣數位有聲書推展學會合作，推動有聲書錄製及檢聽服務，共招募20名邦手參與，預計完成40份心靈短文錄製，協助視障朋友取得更多元的閱讀與學習資源。在金融平權方面，富邦金旗下銀行、產險、證券及人壽持續優化無障礙數位服務，相關網站及服務陸續取得無障礙標章2.1官方認證。其中，台北富邦銀行官網金融友善、樂齡及外籍友善專區取得AAA等級無障礙標章，並於全台設置231台視障語音ATM；富邦人壽官網金融友善專區取得AAA無障礙標章；富邦產險官網取得最高等級AAA認證；富邦證券金融友善服務專區則取得無障礙標章2.1認證，讓無障礙服務從實體據點延伸至數位金融，陪伴障友安心使用金融服務。除了員工志工投入之外，富邦金也持續串聯合作夥伴共同參與視障關懷行動。今年邀請供應商夥伴包括精誠資訊、台灣富士軟片及勁力行銷等企業，前往台北市視障者家長協會視障生活重建中心暨社區工坊，陪伴視障朋友認識植物奶並調配專屬飲品，擴大企業志工與公益夥伴共同參與的影響力。富邦金表示，金融友善與社會共融不應只是特定節日的倡議，而應落實於日常服務設計與公益行動之中。未來將持續透過金融、運動及閱讀3大面向推動視障平權，協助更多視障朋友擁有自主參與生活的機會。