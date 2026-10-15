我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆隊官方宣布，陣中新秀奧韋（Otega Oweh）已於今（15）日成功完成右腳阿基里斯腱斷裂的修復手術，這也宣告他將缺席整個2026-27NBA賽季。雷霆隊是在2026年NBA選秀會上以第41順位選中奧韋，隨後與他簽下一份雙向合約。奧韋是在週二雷霆隊於主場以114：112擊敗印第安納溜馬隊的季前賽延長賽中不幸受傷。這項修復手術由歐麥利（Martin O'Malley）醫師在紐約的特種外科醫院親自操刀，雷霆隊的醫療團隊人員也全程在場陪同。雷霆隊是在2026年NBA選秀會上以第41順位選中奧韋，隨後與他簽下一份雙向合約。他的大學生涯前兩年效力於奧克拉荷馬大學，之後兩年則轉戰名門肯塔基大學。在肯塔基大學的大四賽季中，奧韋繳出場均18.6分、4.8籃板與2.7助攻的優異成績，整體投籃命中率達46.5%，三分球命中率則為33.3%。這次重傷對奧韋而言無疑是一次無情的打擊。在今年休賽季的雷霆隊首場夏季聯賽中，他就曾因左腳受傷而連續缺席了球隊後續的7場比賽。好不容易在季前賽傷癒復出，卻又遭遇阿基里斯腱斷裂的毀滅性傷勢，讓這名備受期待的菜鳥新秀，賽季還未正式開打便無奈宣告報銷。