日本人氣動畫《進擊的巨人》調查兵團團長「艾爾文」10月14日生日，昨（14）日晚間有大批動漫迷聚集在臺灣大學椰林大道，騎著 YouBike 高喊「速速妹」，重現艾爾文率領士兵衝鋒的名場面。其實這項活動早在2025年就曾舉辦，當時吸引上百人響應，今年再度登場，現場照片也在Threads 引發討論，眾人紛紛留言表示「超多人穿披風」、「調查兵團出動」、「沒想到有這麼多人一起速速妹」。
艾爾文生日變大型活動！台大椰林大道騎 YouBike 喊「速速妹」
昨（14）日是《進擊的巨人》艾爾文團長生日，粉絲在 Facebook 發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，號召大家在10月14日晚間8時50分到台大椰林大道集結，活動頁面使用《進擊的巨人》動畫中艾爾文率領士兵衝鋒的畫面，搭配「士兵們憤怒吧」等經典台詞，重現悲壯的戰鬥場面。
現場也真的聚集大批民眾，雖然畫面有點搞笑，但有人騎著 YouBike，有人拿出手機拍攝，場面相當熱鬧。事實上，2025年10月14日就曾舉辦同名活動，當時不只有粉絲騎腳踏車，還有人穿上調查兵團披風、徒步奔跑，眾人高喊「速速妹」、「獻出心臟」。
艾爾文是誰？「速速妹」是《進擊的巨人》經典台詞
艾爾文·史密斯（Erwin Smith）是《進擊的巨人》調查兵團第13任團長，也是作品中相當重要的角色。他擁有出色的戰略頭腦與領導能力，為了追尋世界的真相，帶領士兵多次對抗巨人，即使知道可能付出生命代價，仍選擇率領部下繼續前進。
其中最令人印象深刻的場面，就是艾爾文為了替里維兵長爭取擊敗「獸之巨人」的機會，率領士兵發起幾乎沒有生還希望的衝鋒，並高喊「獻出心臟」、「前進」等台詞，成為動畫最具代表性的名場面之一。
活動名稱中的「速速妹」，其實是日文「進め」（Susume），意思就是「前進」，因為發音聽起來像「速速妹」，逐漸成為台灣動漫迷之間廣為流傳的迷因。
如今粉絲不只在網路上玩哏，還真的騎著腳踏車重現衝鋒場面，讓網友笑稱「沒想到有這麼多人一起速速妹」，也有人開玩笑表示「想借YouBike的人： 」，對現場聚集的人潮感到不可思議。不過，椰林大道平時仍有行人、自行車通行，大批民眾聚集騎車時也應注意周遭安全，避免發生碰撞。
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昨（14）日是《進擊的巨人》艾爾文團長生日，粉絲在 Facebook 發起「在椰林大道上大喊速速妹然後騎腳踏車往前衝」活動，號召大家在10月14日晚間8時50分到台大椰林大道集結，活動頁面使用《進擊的巨人》動畫中艾爾文率領士兵衝鋒的畫面，搭配「士兵們憤怒吧」等經典台詞，重現悲壯的戰鬥場面。
現場也真的聚集大批民眾，雖然畫面有點搞笑，但有人騎著 YouBike，有人拿出手機拍攝，場面相當熱鬧。事實上，2025年10月14日就曾舉辦同名活動，當時不只有粉絲騎腳踏車，還有人穿上調查兵團披風、徒步奔跑，眾人高喊「速速妹」、「獻出心臟」。
艾爾文是誰？「速速妹」是《進擊的巨人》經典台詞
艾爾文·史密斯（Erwin Smith）是《進擊的巨人》調查兵團第13任團長，也是作品中相當重要的角色。他擁有出色的戰略頭腦與領導能力，為了追尋世界的真相，帶領士兵多次對抗巨人，即使知道可能付出生命代價，仍選擇率領部下繼續前進。
其中最令人印象深刻的場面，就是艾爾文為了替里維兵長爭取擊敗「獸之巨人」的機會，率領士兵發起幾乎沒有生還希望的衝鋒，並高喊「獻出心臟」、「前進」等台詞，成為動畫最具代表性的名場面之一。
如今粉絲不只在網路上玩哏，還真的騎著腳踏車重現衝鋒場面，讓網友笑稱「沒想到有這麼多人一起速速妹」，也有人開玩笑表示「想借YouBike的人： 」，對現場聚集的人潮感到不可思議。不過，椰林大道平時仍有行人、自行車通行，大批民眾聚集騎車時也應注意周遭安全，避免發生碰撞。