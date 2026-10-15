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▲黃國昌今天到豐原，陪同台中市議員參選人連小華站路口拜票。（圖／連小華競總提供，2026.10.15）

首集叫盧秀燕打鼓！今晚合體蔣萬安「零交集」內幕曝光

民眾黨主席黃國昌本月推出全新的 YouTube 節目，首集邀請台中市長盧秀燕登場，不僅暢談時事，更要求盧秀燕現場還原網路瘋傳一年的「盧媽媽打鼓」經典名場面，引發網友熱烈討論。今（15）日將由台北市長蔣萬安接棒上陣，外界相當好奇這次會端出什麼樣的考題。黃國昌今受訪時笑稱，兩人都非常忙碌，事前完全沒私下溝通議題，但強調會以市民關心的焦點為主，「大家放輕鬆一點，政治不用那麼嚴肅」。黃國昌於10月1日推出「民眾有本4，直球問大事」線上節目，首集邀請台中市長盧秀燕對談，除了聚焦2028總統大選與「盧昌配」等熱門政治議題，黃國昌更在節目中突發奇想，要求盧秀燕還原「身穿白衣打康加鼓」的爆紅畫面，成功掀起社群話題。隨著今晚來賓輪到台北市長蔣萬安，加上近期2026縣市長選舉討論度攀升，許多網友早已迫不及待想看看「國昌老師」會如何出招。黃國昌今日上午前往台中豐原，陪同民眾黨台中市議員參選人連小華騎自行車掃街拜票。媒體關心今晚與蔣萬安的直播交流，詢問雙方是否曾私下聯繫或演練議題？黃國昌果斷回應「沒有！」他坦言，蔣萬安平時公務繁重，自己行程也相當緊湊，因此兩人在節目開始前，確實沒有針對特定題目進行事前討論。黃國昌指出，節目既然主打「直球問大事」，核心焦點自然會圍繞在支持者與廣大台北市民所關心的切身議題上。「大家就放輕鬆一點啦！政治不用那麼嚴肅，我們談認真的事情，但是用比較輕鬆的氛圍」，他認為透過這種自然且直白的方式進行討論，對於促進台灣整體健康、理性的民主對話與交流，將會有相當積極的幫助。