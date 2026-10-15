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50嵐店員快瘋了！貼「4沒有」公告：問到會怕

「沒有瑪奇朵、沒有布丁、沒有0.5分糖，沒有蜂蜜」

▲連鎖手搖飲料50嵐「四季拿鐵換蜂蜜」新點法最近爆紅，讓店員每天做到崩潰，但岡山某分店直接貼出4大沒有公告，意外引起討論。（示意圖／記者蕭涵云攝）

岡山分店其實是由50嵐台南區管理經營，在配料供應上與其他代理公司不同，不只沒有賣1號茶，更沒有布丁，加上蜂蜜是僅限中區供應，所以該分店也沒有。

50嵐各區菜單大不同！蜂蜜、燕麥都有限制：1號茶台南喝不到

連鎖手搖飲料50嵐「四季拿鐵換蜂蜜」新點法最近爆紅，雖然僅限中區門市可點，卻讓一票店員做到崩潰，坦言一天可泡100多杯，可見人氣極高。，讓一票常客秒懂原因「看來被問到怕了」。有女網友在Threads貼出一張照片，只見畫面中可見，50嵐店面大型菜單被貼上一張白紙黑字的公告，並清楚寫道：，告知上述配料與點法在該店面不適用，也讓原PO忍不住笑說「紙會不會愈換愈大張」。原PO進一步提到，自己是在高雄岡山的50嵐發現，並指出貼文曝光後，隨即引來眾多網友熱議，「搞得好複雜」、「我上次去高雄50嵐，沒有布丁奶茶，天啊！突然覺得我在苗栗很幸福」、「難怪我在岡山高醫要點1號點不到，原來是這樣」、「岡山居然是台南管的太難分辨了」、「看來是被客人問到會怕了」，認為50嵐各區販售的種類與配料都有些微不同，讓顧客點到滿頭問號。據了解，50嵐主要採取分區獨立管轄經營，主要分為北區、中區、台南區、高雄區等，其中台南區由50嵐總部管理。由於每區管理公司不同，導致各地的飲品品項、配料供應以及計價方式有明顯的差異，像是針對各類配料不同，只能說，如果消費者不清楚店家是否有提供上述飲品或配料，建議可以直接向店家確認最快。