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台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷移做AI科技園區的政策願景，掀起不少討論。蔣萬安、桃園市長張善政今（15）日親自出席行政院會，向行政院長卓榮泰爭取松機遷移。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪時直呼，他昨天質詢第一句話，就是問松機遷移政策被提出來之前，台北市政府跟中央討論了什麼？「答案是沒有，什麼都沒有」，他剛講那麼多議題，準備到底在哪裡？計劃到底在哪裡？這些事情讓他非常震驚。沈伯洋上午赴靜修宮談山林政策，與會者包括城市山人董威言、山岳KOL雪羊、北投說書人創辦人林智海、台灣山徑古道協會理事長伍元和、中華民國越野跑協會理事長周青、金鼎獎科普作家暨生態教育工作者黃一峯。針對蔣萬安赴政院談松機遷移一事，沈伯洋受訪時表示，他常問蔣萬安在這之前，到底做了哪些事？松山機場遷移層面太廣，包含國防、救災、醫療後送、離島、商務旅客、國際航線、迫降，以及與桃園機場是否互補吞吐量等問題，「這些很多都跟中央議題有關」。沈伯洋指出，他昨天質詢第一句話，就是問松機遷移政策被提出來之前，台北市政府跟中央討論了什麼？「答案是沒有，什麼都沒有」，他剛講那麼多議題，準備到底在哪裡？計劃到底在哪裡？這些事情讓他非常震驚，但只要能開始討論都是好事，蔣萬安、張善政今天能到行政院，都是值得討論的事。沈伯洋提到，張善政應該可以先想一下，若蔣萬安主張用桃園機場第三跑道去取代松機，但問題是，當時這個跑道設計，是為了紓解第一、第二航廈吞吐，並非解決松機，若當時跑道設計不同，飛桃機跟松機的機型不太一樣，那要怎麼取代？現任桃園市長可能要想一下，要討論的議題，以及互補性到底是否存在，未來該怎麼去規劃？至於是否覺得蔣萬安、張善政到行政院是政治動作，沈伯洋回應，他倒是不會這樣覺得，反而認為對方願意開啟討論很好，只應該在討論之後，才是政見的提出。