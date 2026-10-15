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韓國股市跌勢加劇，KOSPI綜合股價指數15日開盤重挫，截至發稿時間為止，已跌破6000點大關，盤中一度下探5600點附近，觸發熔斷機制。三星電子、SK海力士等半導體權值股遭到大幅拋售，韓國股市與科技產業面臨的壓力同步升高。韓國《朝鮮日報》分析，這波跌勢不只是短期市場震盪，更與外資持續撤出、半導體獲利前景疑慮、以及中國記憶體廠商競爭力提升有關。隨著三星電子與SK海力士股價走弱，市場開始重新評估韓國半導體產業的獲利成長能否持續。外資賣壓尤其受到關注。《首爾經濟日報》指出，外資今年以來大幅賣超韓股，三星電子與SK海力士是主要賣超標的。當外資持續賣出大型半導體股，而市場承接買盤減弱時，由於三星電子與SK海力士在KOSPI占有重要權重，2大個股下跌便容易放大整體指數跌幅。市場除了擔心，AI基礎建設投資能否持續轉化為企業營收與獲利，也關注中國長鑫存儲（CXMT）在DRAM等記憶體領域的技術進展，引發市場對韓國記憶體廠商競爭優勢，可能會被侵蝕的疑慮。此外，美國通膨數據高於預期、公債殖利率上升、加上國際油價與全球利率走勢帶來的不確定性，也壓抑科技股投資氣氛。KOSPI在上個月和本月初都曾升上7000點，如今快速跌破6000點，顯示市場情緒出現明顯轉變，後續觀察重點將包括：外資賣超是否收斂、三星電子與SK海力士的獲利展望，以及AI投資需求能否持續支撐半導體產業成長。原文連結：