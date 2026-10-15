韓國股市跌勢加劇，KOSPI綜合股價指數15日開盤重挫，截至發稿時間為止，已跌破6000點大關，盤中一度下探5600點附近，觸發熔斷機制。三星電子、SK海力士等半導體權值股遭到大幅拋售，韓國股市與科技產業面臨的壓力同步升高。
韓國《朝鮮日報》分析，這波跌勢不只是短期市場震盪，更與外資持續撤出、半導體獲利前景疑慮、以及中國記憶體廠商競爭力提升有關。隨著三星電子與SK海力士股價走弱，市場開始重新評估韓國半導體產業的獲利成長能否持續。
外資賣壓尤其受到關注。《首爾經濟日報》指出，外資今年以來大幅賣超韓股，三星電子與SK海力士是主要賣超標的。當外資持續賣出大型半導體股，而市場承接買盤減弱時，由於三星電子與SK海力士在KOSPI占有重要權重，2大個股下跌便容易放大整體指數跌幅。
市場除了擔心，AI基礎建設投資能否持續轉化為企業營收與獲利，也關注中國長鑫存儲（CXMT）在DRAM等記憶體領域的技術進展，引發市場對韓國記憶體廠商競爭優勢，可能會被侵蝕的疑慮。
此外，美國通膨數據高於預期、公債殖利率上升、加上國際油價與全球利率走勢帶來的不確定性，也壓抑科技股投資氣氛。
KOSPI在上個月和本月初都曾升上7000點，如今快速跌破6000點，顯示市場情緒出現明顯轉變，後續觀察重點將包括：外資賣超是否收斂、三星電子與SK海力士的獲利展望，以及AI投資需求能否持續支撐半導體產業成長。
原文連結：
South Korea’s benchmark Kospi index sinks more than 7% as tech sell-off deepens
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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市場除了擔心，AI基礎建設投資能否持續轉化為企業營收與獲利，也關注中國長鑫存儲（CXMT）在DRAM等記憶體領域的技術進展，引發市場對韓國記憶體廠商競爭優勢，可能會被侵蝕的疑慮。
此外，美國通膨數據高於預期、公債殖利率上升、加上國際油價與全球利率走勢帶來的不確定性，也壓抑科技股投資氣氛。
KOSPI在上個月和本月初都曾升上7000點，如今快速跌破6000點，顯示市場情緒出現明顯轉變，後續觀察重點將包括：外資賣超是否收斂、三星電子與SK海力士的獲利展望，以及AI投資需求能否持續支撐半導體產業成長。
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South Korea’s benchmark Kospi index sinks more than 7% as tech sell-off deepens
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