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日本高中棒球最受矚目的「157公里怪物」織田翔希，今天（15日）在橫濱高校召開記者會，正式宣布跳過日本職棒，選擇前往美國棒球界發展。這名18歲王牌右投不只考慮直接加盟大聯盟球團，也可能先進入美國大學磨練，為挑戰世界最高殿堂踏出第一步。根據日本媒體報導，織田翔希在記者會開場便明確表示，「感謝大家安排這樣的場合，正如我在與各球團面談時所傳達的，我已經決定前往美國挑戰。」至於赴美後的具體方向，他尚未做出最後決定。除了直接與大聯盟球團簽約、進入小聯盟體系之外，赴美就讀大學也是選項之一。若選擇美國大學，便可能循類似佐佐木麟太郎的道路，先在大學棒球累積經驗，再透過大聯盟選秀挑戰職業舞台。談到赴美的原因，織田翔希表示，當初進入橫濱高校時，目標是幫助球隊拿下日本第一，但隨著經驗增加，自己逐漸萌生前往世界舞台競爭的強烈念頭。「無論選擇哪一條道路，自己該做的事情都不會改變，持續朝更高目標邁進的想法也不會改變。」織田翔希強調，自己已做好承擔風險的心理準備，因此決定前往美國接受挑戰。織田翔希現年18歲，身高186公分、體重約80公斤，右投右打，最快球速達157公里，除了快速球之外，也能搭配曲球、滑球、變速球與指叉球。他在高中二年級春季協助橫濱高校奪下選拔高校野球大會冠軍，也被視為2026年日本職棒選秀最具代表性的高中投手之一。織田翔希已在9月17日提交日本職棒的職業志願申請書，原本被普遍預期會在選秀首輪獲得指名。他從10月11日至14日陸續與日本職棒12支球團完成面談，每隊面談時間約30分鐘，但在聽取各球團提出的培養計畫後，仍決定挑戰美國。日本國民運動大會結束後，織田翔希還曾以私人行程前往美國，親自到聖地牙哥觀看大聯盟季後賽，實際感受比賽環境與球場氣氛。返國並完成日職球團面談後，他才正式對外公布決定。日本過去曾有高中球員未獲日職選秀指名，之後直接與大聯盟球團簽下小聯盟合約；近年也有森井翔太郎直接從日本高中加盟運動家體系。不過，織田翔希被認為具備日職選秀首輪甚至競逐狀元的實力，身分與市場評價明顯不同。因此，若他最終放棄進入美國大學，直接與大聯盟球團簽約，將成為日本頂尖高中投手跳過日職、直接進入美職體系的代表性案例。織田翔希下一步究竟選擇美國大學，或直接投入職業棒球，目前尚未確定。但在日本職棒選秀前夕宣布赴美，已讓這名157公里右投成為美日棒壇關注焦點。