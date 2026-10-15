Klook 即日起獨家開賣全球首創的東京壽司巴士體驗，將雙層敞篷巴士觀光與迴轉壽司吃到飽巧妙結合，打造前所未見的東京旅遊新玩法！旅客可在約 70 分鐘的行程中，一邊欣賞東京街頭風景，一邊享用壽司吃到飽。Klook 提到，目前每台巴士僅限 20 個座位，每日行駛 5 個場次，每人費用最低為標準座位新台幣3263元、尊享座新台幣4079元。
Klook表示，目前是唯一上架東京壽司巴士此體驗的旅遊平台，東京壽司巴士以全球首創的「雙層巴士 × 迴轉壽司」概念打造，將迴轉壽司輸送帶設置於雙層敞篷巴士的二樓座位區。不同於一般巴士觀光，乘客不只能欣賞沿途街景，還能隨時享用眼前轉動的壽司。
70分鐘內 迴轉壽司通通吃到飽
壽司會先在巴士一樓的專用廚房製作，再透過車內電梯送往二樓，由工作人員放上迴轉壽司輸送帶，供乘客在約 70 分鐘的行程中盡情享用。
除了車內的迴轉壽司體驗，壽司巴士的外觀同樣吸睛。首輛營運車款以日本代表性壽司食材「鮪魚」為設計靈感，打造全長約 12 公尺、高約 4 公尺的巨型鮪魚壽司造型巴士，預計行經東京鐵塔、銀座、淺草雷門、東京晴空塔等熱門觀光區域。
巴士從東京車站的鍛冶橋停車場出發 即便雨天也能運行
壽司巴士從鄰近東京車站的鍛冶橋停車場出發並返回，行程會依天候、時段及道路狀況等因素安排路線。遇雨時，巴士將關上透明車頂，體驗仍能照常進行。
KKday獨家販售「 臺北彩虹觀光巴士」 10月指定日期出發
另外，另一個旅遊平台KKday則是表示，多年參與臺北彩虹觀光推廣，
今年獨家販售「2026 Color Taipei Color your way 臺北彩虹觀光巴士」，即日起至10月30日指定日期出發， 一般導覽場每人新臺幣399元起。今年行程結合城市導覽、 條通街區文化與變裝演出，更邀請妮妃雅（Nymphia Wind）及Pangina Heals參與特別嘉賓派對場， 帶領國內外旅客從彩虹文化的視角重新認識臺北。
KKday提到，臺灣於2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家， 為亞洲婚姻平權寫下重要里程碑。對來訪旅客而言， 認識臺灣的方式，除了風景與美食，也可以是走進城市街區， 聆聽不同社群的故事，感受多元文化如何融入日常生活。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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壽司會先在巴士一樓的專用廚房製作，再透過車內電梯送往二樓，由工作人員放上迴轉壽司輸送帶，供乘客在約 70 分鐘的行程中盡情享用。
除了車內的迴轉壽司體驗，壽司巴士的外觀同樣吸睛。首輛營運車款以日本代表性壽司食材「鮪魚」為設計靈感，打造全長約 12 公尺、高約 4 公尺的巨型鮪魚壽司造型巴士，預計行經東京鐵塔、銀座、淺草雷門、東京晴空塔等熱門觀光區域。
巴士從東京車站的鍛冶橋停車場出發 即便雨天也能運行
壽司巴士從鄰近東京車站的鍛冶橋停車場出發並返回，行程會依天候、時段及道路狀況等因素安排路線。遇雨時，巴士將關上透明車頂，體驗仍能照常進行。
另外，另一個旅遊平台KKday則是表示，多年參與臺北彩虹觀光推廣，
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