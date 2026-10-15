台南鐵路地下化第一階段將於 10 月 17 日通車，沿線 23 處平交道將陸續走入歷史。根據台灣房屋統計，工程開工至今沿線 7 處平交道生活圈房價全漲，其中東區生產路受惠南台南站副都心開發，預售房價飆上 5 字頭奪冠；而配合軌道切換工程，南市府也提醒 16 日晚間起將啟動公路接駁作業。
🟡生產路生活圈翻近3倍！南台南副都心飆5字頭
台灣房屋集團統計，自 2019 年地下化開工至今，台南市平均房價漲幅達 76.4%，沿線以東區「生產路平交道」周邊漲勢最猛烈，漲幅高達 281.8% 居冠，每坪均價自 10.9 萬元衝至 41.5 萬元，單價翻漲近 3 倍；鄰近仁德區的「龍寶路平交道」也以 241.2% 漲幅緊追在後。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，平交道警示音、振動與塞車長年被視為居住抗性。生產路所在的「南台南站副都心」除增設新站與消除平交道外，更有台南小巨蛋、捷運紅線等題材，大樓屋齡多在 10 年內，每坪均價站穩 4 字頭，預售最高更衝上 5 字頭。
🟡縫合前後站生活圈！成大火車站商圈迎新動能
成熟市區方面，東豐路平交道房價連跳兩級站上 3 字頭，青年路商圈漲幅亦近 7 成。台灣房屋成大東豐加盟店店長詹衒志指出，平交道與地下道消除後將縫合前後站與成大生活圈，帶動商業動能；但成熟市區多老透天與公寓，且綠園道成形仍需過渡期，房價漲幅相對平穩。
🟡配合軌道切換施工！16日夜間台鐵啟動接駁車
為迎接 17 日第一階段下地通車，台鐵配合軌道切換工程，部分列車將截短停駛並啟動客運接駁。台南市交通局表示，16 日 22 時 30 分至 24 時、17 日 5 至 7 時，台南車站（北門路）將實施交通秩序維護及車流管制。
交通局說明，16 日夜間至 17 日清晨將啟動「永康至保安」及「沙崙至台南」公路接駁車（含直達車與各站停靠），首班接駁車提早於深夜 22 時 30 分與清晨 5 時起陸續發車，提醒旅客預先規劃轉乘行程以利順利搭乘。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋集團統計，自 2019 年地下化開工至今，台南市平均房價漲幅達 76.4%，沿線以東區「生產路平交道」周邊漲勢最猛烈，漲幅高達 281.8% 居冠，每坪均價自 10.9 萬元衝至 41.5 萬元，單價翻漲近 3 倍；鄰近仁德區的「龍寶路平交道」也以 241.2% 漲幅緊追在後。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，平交道警示音、振動與塞車長年被視為居住抗性。生產路所在的「南台南站副都心」除增設新站與消除平交道外，更有台南小巨蛋、捷運紅線等題材，大樓屋齡多在 10 年內，每坪均價站穩 4 字頭，預售最高更衝上 5 字頭。
成熟市區方面，東豐路平交道房價連跳兩級站上 3 字頭，青年路商圈漲幅亦近 7 成。台灣房屋成大東豐加盟店店長詹衒志指出，平交道與地下道消除後將縫合前後站與成大生活圈，帶動商業動能；但成熟市區多老透天與公寓，且綠園道成形仍需過渡期，房價漲幅相對平穩。
🟡配合軌道切換施工！16日夜間台鐵啟動接駁車
為迎接 17 日第一階段下地通車，台鐵配合軌道切換工程，部分列車將截短停駛並啟動客運接駁。台南市交通局表示，16 日 22 時 30 分至 24 時、17 日 5 至 7 時，台南車站（北門路）將實施交通秩序維護及車流管制。
交通局說明，16 日夜間至 17 日清晨將啟動「永康至保安」及「沙崙至台南」公路接駁車（含直達車與各站停靠），首班接駁車提早於深夜 22 時 30 分與清晨 5 時起陸續發車，提醒旅客預先規劃轉乘行程以利順利搭乘。
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