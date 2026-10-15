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立法院教育及文化委員會今日針對《國民體育法》修正草案進行審查，多位立法委員聚焦「國小體育班轉型」及「特定體育團體治理」等核心議題。運動部部長李洋列席備詢時強調，體育班轉型將秉持保障學生受教權及身心發展之原則，並承諾加速落實單項協會改革，強化運動員權益保障，讓台灣體育環境更加健全發展。針對運動部在體育班的權責歸屬問題，李洋也對此表示，體育班轉型的初衷，是不希望這些年輕學子未來成為「只會參與運動的選手」，盼他們兼顧學業，運動將專注課外社區運動設施的建置、推動社區化運動的轉型，以及提供專業的競技技術支援。針對全台341個國小體育班、逾6000名學童的轉型配套，立委陳秀寶、郭昱晴及葉元之等人表達高度關切。立委擔憂體育班朝向社團化或社區俱樂部轉型後，基層可能面臨教練師資銜接、訓練場地分配、課業輔導及家長經濟負擔等盲點。針對主管機關劃分疑慮，李洋部長與體育署說明，體育班回歸教育部主管旨在確保學童「知的權利」與受教權，避免國小階段因過度訓練與過度強調競技成績而造成運動傷害。運動部也補充，國小體育班轉型計畫預計於年底前報請行政院核定，未來將自116學年度起，以6年為期程逐步推動過渡措施。針對立委吳沛憶要求廣納基層意見，運動部也承諾將積極會同教育部，盡速召開公聽會與基層教練、家長及選手進行深度溝通，消除各界疑慮。葉元之委員在質詢中強烈關注體育班的主管機關劃分問題。他提出質疑：「體育班為何都分給教育部？未來運動部在體育班扮演的角色究竟是什麼？」葉元之指出，國小體育班停止新設並非解決基層運動問題的唯一關鍵，若現行密集的賽事制度不一併檢討調整，學生依然無法兼顧課業與日常生活。他擔憂，未來體育班若完全回歸教育部管轄，在實際運作上，包括訓練場館的分配、專任教練的經費負擔等，極易在「運動部」與「教育部」之間產生權責不清的灰色地帶，甚至讓運動部在基層體育培育的角色被邊緣化。面對委員對部會分工的質疑，體育部部長李洋及體育署官員於會中說明，將體育班回歸教育部主管的核心考量，是為了保障學生的「受教權」與「知的權利」。李洋強調，體育班轉型的初衷，是不希望這些年輕學子未來成為「只會參與運動的選手」，而是能在健全的教育體制下，同時兼顧學業發展與「運動的權利」。他進一步解釋，未來教育部將主責體育班學生的課業輔導、校園生活管理與受教權益；而運動部則將專注於課外社區運動設施的建置、推動社區化運動的轉型，以及提供專業的競技技術支援。隨著116學年度即將啟動為期6年的體育班轉型計畫，葉元之委員呼籲，行政團隊必須在法制面與行政實務上，提出更明確的跨部會協調機制與具體準則。唯有明確劃分「運動部」與「教育部」的權利與責任，才能確保基層體育資源不漏接，真正落實兼顧學生全人發展的體育改革。