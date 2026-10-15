星宇航空2026 ITF台灣國際線上旅展今（15）日開跑，即日起至11月23日台灣出發全航線限時85折起優惠，玉山星宇航空聯名卡友最高現折3000元。此外，10月15日至11月9日，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可在旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎。
挑戰今年最強折扣！星宇航空全航線85折
星宇航空推出全航線85折優惠，無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手，活動網頁。 同時，10月22日至11月9日，官方LINE舉辦「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，參加「登機品味」問答，再邀請1位好友加入星宇航空LINE官方帳號，即可獲得抽獎資格。獎項包含星宇航空台灣出發亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張，以及星野集團北海道Tomamu The Tower住宿券。
除了線上旅展推出的滿滿優惠，星宇航空在11月6日至9日ITF台灣國際旅展現場推出多項限定活動！凡於10月15日至11月9日期間，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可於旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，再加贈SPALDING聯名籃球組乙個（每日限量20個）。獎項包含星宇航空亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊等豐富好禮！
玉山星宇航空聯名卡優惠
星宇航空也推出玉山聯名卡友加碼限量優惠，活動首五日每日上午10:00 將在活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3,000元折扣、 亞洲航線最高享1,500元折扣。此外，10月15日至11月9日期間在星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證（團體機票不適用），即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈乙個。
此外，玉山星宇航空聯名卡友於旅展期間也享多樣專屬禮遇，凡持聯名卡於實體旅展現場購票滿10萬元，即可獲得10,000哩回饋、於星宇小舖消費可享最低8折優惠、10月15日至11月9日購買哩程不限哩數均享6折優惠，於展場出示購買哩程紀錄之COSMILE會員還可兌換LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0。現場申辦聯名卡，更可兌換Peanuts太空款扇子 。
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星宇航空推出全航線85折優惠，無論是今年全新開航的台北-布拉格、峇里島或是台中-札幌航線都能用超值價格入手，活動網頁。 同時，10月22日至11月9日，官方LINE舉辦「解鎖你的登機品味，邀請好友抽機票」活動，參加「登機品味」問答，再邀請1位好友加入星宇航空LINE官方帳號，即可獲得抽獎資格。獎項包含星宇航空台灣出發亞洲不限航點經濟艙來回機票乙張，以及星野集團北海道Tomamu The Tower住宿券。
除了線上旅展推出的滿滿優惠，星宇航空在11月6日至9日ITF台灣國際旅展現場推出多項限定活動！凡於10月15日至11月9日期間，透過各大通路購買星宇航空機票或星星相遇產品，單筆消費滿2萬元，即可於旅展期間至星宇航空攤位出示購買憑證或電子機票參加抽獎，單筆消費超過8萬元，再加贈SPALDING聯名籃球組乙個（每日限量20個）。獎項包含星宇航空亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊等豐富好禮！
星宇航空也推出玉山聯名卡友加碼限量優惠，活動首五日每日上午10:00 將在活動網頁公布限量專屬優惠代碼，歐美航線最高享3,000元折扣、 亞洲航線最高享1,500元折扣。此外，10月15日至11月9日期間在星宇航空官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證（團體機票不適用），即可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈乙個。
此外，玉山星宇航空聯名卡友於旅展期間也享多樣專屬禮遇，凡持聯名卡於實體旅展現場購票滿10萬元，即可獲得10,000哩回饋、於星宇小舖消費可享最低8折優惠、10月15日至11月9日購買哩程不限哩數均享6折優惠，於展場出示購買哩程紀錄之COSMILE會員還可兌換LINK MONSTER接駁車造型立體iCASH 2.0。現場申辦聯名卡，更可兌換Peanuts太空款扇子 。