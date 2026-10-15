我是廣告 請繼續往下閱讀

本屆名古屋亞運中華代表隊在滑板項目拿下兩銀，兩位年輕選手辜泳諺和林逸凡發揮出色，因此本次立法院會期，國內極限運動的基礎建設與國手選拔制度成為立法院的關注焦點。立法院教育及文化委員會近日審查《國民體育法》修正草案，立法委員吳沛憶針對國內滑板場地建置及新興運動參賽標準，向體育部部長李洋提出質詢，要求中央投入資源，為選手打造與國際接軌的訓練環境。針對國內現有的極限運動硬體設施，吳沛憶委員在質詢中要求運動部應積極協助地方政府，規劃興建具備國際標準的滑板場。針對此訴求，李洋部長給予正面回應，他表示目前的極限運動場優化計畫中，已經編列了2億元的經費額度。李洋承諾，運動部未來將會主動與各地方政府洽商推動，加速落實國際標準場地的建置作業。除了硬體場地的升級，吳沛憶委員也點出現行賽事制度上的盲點。她指出，包含衝浪、滑板以及街舞等新興運動項目，因尚未被納入既有的大型賽事組團原則中，導致這些項目的選手常常面臨選拔標準不一的情況，甚至引發專案核定上的爭議。為保障基層選手的參賽權益，吳沛憶要求運動部必須邀集選手、教練及相關領域的專家，共同檢討參賽規範與副表。對此，李洋部長允諾，在亞運結束後，運動部將會持續修正大型賽會的參賽原則，期盼能為台灣新興運動選手建立更公平、透明且制度化的選拔管道。