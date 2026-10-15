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民眾黨主席黃國昌今(15)日前往台中，攜手立法委員陳清龍為市議員候選人連小華站台輔選。一行人清晨先於路口搖旗拜票，隨後轉往豐原心鎖橋「花之道」舉行新聞聯訪，並帶領自行車隊騎乘東豐自行車綠廊，沿途向鄉親揮手致意，全力拉抬選情。黃國昌表示，連小華提出的構想，是將「豐原鐵路綠空廊道」向北延伸，進一步串接東豐與后豐綠園道，建構完整的旅遊觀光休閒廊道。結合軌道運輸與自行車休閒，一定能為后豐地區帶來繁華發展。黃國昌提到，陳清龍對后豐地區的交通、觀光與產業都有完整的構想，並且付諸實現；他也相信連小華能與陳清龍中央、地方攜手合作，帶給鄉親更好的服務。連小華指出，除了主張豐原鐵路綠空廊道向北延伸，也將推動「豐原新門戶計畫」，改善站前廣場的交通動線，落實人車分流並提升景觀，讓豐原成為更宜居的城市。自行車隊一行隨後騎經后里花舞館，連小華指出，花舞館閒置淪為蚊子館，極為可惜。她將積極爭取設置「后里國民暨兒童運動館」與停車場，造福大人小孩，同時改善在地交通與停車問題。