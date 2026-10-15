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▲ 快速道路發生輕微事故時，務必牢記 「先警示、快拍照、速移車；車損可以處理，安全不能重來。」保命口訣。（圖／高市警交大提供）

近期快速道路及國道接連發生的二次追撞事故，高市警局交通大隊提醒用路人不可輕忽快速道路的潛在風險。駕駛人在快速道路發生輕微事故時，務必牢記「先警示、快拍照、速移車；車損可以處理，安全不能重來。」保命口訣。高市警交大表示，車輛發生小擦撞，留在原地等警察最安全？在快速道路上，這個觀念反而可能讓自己陷入危險！高速公路及快速道路車速快，後方駕駛發現異狀時，往往只剩幾秒鐘可以反應。若站在車道上查看車損，原本無人受傷的小事故，轉眼間就可能演變成致命的二次追撞。根據統計，115年8月國道1號苗栗三義路段發生事故後，現場又遭後方來車追撞，造成事故當事人死傷；114年11月台61線西濱快速道路也有駕駛於事故後下車查看車損，遭後方車輛撞擊而骨折；115年7月高雄台88線大發交流道路段亦曾發生9車連環追撞。為了保命，用路人若發生「無人受傷、車輛仍可行駛」的輕微事故，高市警交大也請牢記防撞3步驟：一、先警示、再報案：立即開啟危險警告燈（雙閃燈），並撥打110報案。二、確認安全再拍照：在車流允許且安全的情況下，快速拍下車輛位置、所在車道、碰撞部位及周邊標誌。三、拍完立即移車：依110勤務人員指示，迅速駛離快速道路，將車輛停放於安全地點，再等候警方到場處理。切記，拍照是為了保留事故跡證，人身安全仍應擺在第一位。若現場車流密集、視線不佳或無法安全下車，切勿勉強進入車道拍攝，更不要站在兩車之間、車頭或車尾查看車損或商談賠償。警方後續仍可透過行車紀錄器及其他跡證調查事故經過，沒有必要為了保留現場，讓自己置身危險之中。如果有人受傷、車輛無法行駛，請立即撥打110及119，人員在安全許可下，應儘快移至護欄外或其他安全處所，切勿留在車道上走動或留在車內等候。高雄市政府警察局交通警察大隊提醒，駕駛人在快速道路發生輕微事故時，務必牢記保命口訣「先警示、快拍照、速移車；車損可以處理，安全不能重來。」