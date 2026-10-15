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電子煙匿名回收 國健署：六都佔7成

喪屍煙彈氾濫導致毒駕頻傳，政府啟動一連串修法，包括《刑法》、《刑法施行法》與《菸害防制法》部分條文修正草案等。其中，對於「持有」電子煙未來最高可罰10萬；而在新法上路前，國健署在全台設置「電子煙回收桶」至今約1個月，總量回收633公斤，換算約1萬2660支電子煙。因應《菸害防制法》修正草案，「持有」電子煙未來最高可罰10萬，國健署於9月8日起，全國各縣市衛生局、衛生所等處設置共431處電子煙回收點及專用回收桶，提供民眾不具名投遞回收；預計設置至新法施行後一個月緩衝期屆滿。國健署副署長林莉茹今日提到，統計至今約1個多月回收約633公斤、換算一支50克，約有1萬2660支電子煙。以縣市而言，林莉茹表示，因為設置回收桶時，採「匿名」回收，因此可能與工作或居住等共同生活圈有關，以六都而言，回收數量佔全國7成，非六都佔3成。另外以北中南區分，北部、中部則是佔8成。林莉茹說，也會鼓勵各縣市持續設置電子煙回收桶，至於銷毀部分，會統一處理。林莉茹強調，電子煙回收桶仍會持續設置至新法施行後一個月緩衝期屆滿，鼓勵民眾踴躍丟棄電子煙，同時國健署也提供戒菸服務，鼓勵民眾及早戒菸。