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iPhone Duo維修費嚇人，內螢幕修一次37350元

▲iPhone Duo採用摺疊式內螢幕設計，展開後可提供更大的顯示空間，但若不慎損壞，內螢幕維修費高達37350元。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常YouTube）

AppleCare+有必要買？Tim哥秒回：要！

AppleCare+和原廠保固有什麼不同？

▲Apple台灣官網公布iPhone Duo維修價格，內螢幕損壞要價37,350元，其他損壞維修最高達56,190元，創下iPhone維修費新高。（圖／翻攝自Apple官網）

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo將在明天10月16日晚間8點開放預購，10月23日上市，台灣售價74900元起，手機貴，維修費也不便宜，蘋果官網公布台灣維修費用，內螢幕損壞就要37350元，其他損壞最高更達56190元，刷新iPhone維修費紀錄。有必要加購AppleCare+嗎？科技達人Tim哥接受《NOWNEWS今日新聞》詢問時秒答：一定要，才能用較便宜的費用維修。根據蘋果台灣官網最新公布的維修估價，iPhone Duo最昂貴的項目是「其他損壞」，維修費高達56190元，幾乎可以再買一台iPhone，摺疊內螢幕損壞，維修費37350元，也已經是iPhone Duo售價的一半。面對動輒上萬元的維修費，購買iPhone Duo是否有必要額外加購AppleCare+？科技YouTuber Tim哥接受《NOWNEWS今日新聞》詢問時毫不猶豫回答「一定要」，因為摺疊機維修費相當高昂，雖然AppleCare+也不便宜，但使用起來會更加安心。實際比較維修價格，如果沒有AppleCare+，iPhone Duo內螢幕損壞需要支付37350元；但有AppleCare+保障，符合條件的意外損壞維修自負額只要3200元，單次維修費相差34150元。蘋果原廠提供1年免費硬體有限保固，主要保障產品本身的製造瑕疵或非人為故障，若因不慎摔落、碰撞或進水造成損壞，通常不在免費保固範圍內。AppleCare+則是額外付費的保障方案，除了將保固延長至2年，還涵蓋不限次數的意外損壞維修，包括螢幕破裂、機背玻璃損壞及進水等情況，但並非完全免費，仍須支付維修自負額，以iPhone Duo為例，AppleCare+兩年費用為10490元，若未投保，內螢幕損壞維修要37350元，投保後每次只需支付3200元；若電池健康度低於80%，符合條件也能免費更換。