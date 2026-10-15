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星鏈突遭限速 烏軍關鍵防空系統失靈

川普要求停止襲擊俄羅斯煉油廠 美烏分歧白熱化

俄羅斯於週三清晨對烏克蘭發動大規模空襲，發射了數十枚彈道飛彈與120架攻擊無人機，重創基輔與哈爾科夫等地的5座大型發電廠及關鍵變電站，導致至少60萬戶家庭斷電。此次攻擊正值美國總統川普（Donald Trump）宣稱俄烏達成「能源停火協議」之際，且烏克蘭使用美國軍事版星鏈（Starlink）網路卻突然失去部分關鍵功能的權限，讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言感覺被川普「背叛」。綜合外媒報導，澤倫斯基透露，指稱美國政府突然限制烏軍使用馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈衛星通訊系統的權限，導致烏軍關鍵防空與無人機作戰嚴重受挫。澤倫斯基警告，此舉將直接造成大量烏克蘭平民與軍事人員傷亡。這起事件標誌著烏美關係進一步惡化。美國政府近期除了同意購買俄羅斯柴油外，更疑似縮減對烏克蘭的情報共享，如今再加上限縮星鏈，讓基輔當局對白宮的信心降至俄烏戰爭爆發以來的最低點。據烏克蘭軍方說法，斷訊發生得非常突然且未收到美方任何預先通知。由美軍管理的「星盾」（Starshield，星鏈的軍用版本）系統，突然被限制移動速度不得超過每小時100英里（約160公里）。烏克蘭軍事科技顧問別斯克雷斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）指出，這項限制癱瘓了烏軍用於攔截俄羅斯噴射無人機的防空系統，並導致烏克蘭幾乎無法實施深入敵後的無人機作戰任務。過去，烏軍對俄軍無人機的攔截率曾達90％，但隨俄軍升級無人機引擎及美方施加限制，如今攔截率已大幅下滑至60％左右。對此，馬斯克公開澄清表示，限制權限非其個人決定。馬斯克強調，「星盾系統歸美國政府所有並受其控制，任何速度或使用限制均由美國軍方及美國總統決定」。馬斯克並補充指出，星鏈是用於「民用或防禦活動，不能用於進攻性軍事行動，因為這樣做對於商業公司來說是不合適的」。馬斯克的說法無疑暗示了川普政府才是限制烏克蘭使用星鏈的決策者，且原因很可能就是不希望烏克蘭獲得攻擊俄羅斯的助力。對於澤倫斯基的指控以及馬斯克的解釋，美國政府尚未發表回應。澤倫斯基表示，「美方絕對清楚自己在做什麼。這是在凌晨1點發生的事，星鏈突然被切斷...這項決定將帶來沉重的人命代價，當然會有人因此死去」。澤倫斯基還指控美國打算限制對烏克蘭的情報共享，川普否認此事，但澤倫斯基強調確實收到了美方軍事顧問未來可能要限制情報共享的威脅。近期，川普強硬要求烏克蘭停止襲擊俄羅斯境內的煉油廠，並將全球柴油價格上漲歸咎於烏軍的襲擊，川普還說烏克蘭「應該換一個總統了」。然而，多數國際能源分析師均指出，美國與以色列襲擊伊朗，造成荷姆茲茲海峽被封鎖，才是全球能源價格飆漲的主要原因。儘管川普日前在社群平台宣稱已協調俄烏達成「能源停火協議」，但澤倫斯基表示對此協議毫不知情。莫斯科顯然也沒把川普的說法當一回事，繼續空襲烏克蘭的能源基礎設施。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更聲稱，川普提出的能源停火協議沒有具體內容，「因此不能說俄羅斯違反協議」。