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近9成不滿移工政策 要求移工汰惡機制

照顧家庭人權遭忽視 張姮燕：憑什麼說台灣是「人權立國」

長期批評勞動部移工政策的台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今（15）日發布長達近10個月的民意調查，發現有近9成受訪者不滿意現行移工政策。雇主協會理事長張姮燕受訪表示，最不滿意的就是移工在台灣生產懷孕，還有對勞動部長洪申翰專業度不滿意，批評若強調移工人權，那麼受照顧家庭的人權呢，憑什麼喊說台灣是「人權立國」？雇主協會在今年1月16日至10月11日，分兩階段蒐集2534份有效問卷，第一階段有89.5%民眾不滿現行移工政策；第二階段不滿意比率高達94.3%。其中，對就業安定基金處理不滿89.4%；移工署查緝非法移工積極度不滿意88.6%；對洪申翰專業表現不滿86.9%；91.3%對「現行移工政策忽略雇主權益與需求」不滿。調查也顯示，97.6%同意建立移工汰惡機制；94.5%同意失聯移工出境後不得再來台工作；86.4%不同意失聯者接受處罰後即可轉為合法，原因包括對合法雇主不公平、增加勞動市場混亂、挑戰台灣國土安全等。雇主協會也依照調查提出八大政策改革要求，包括健全違法汰惡機制；零付費政策對製造業、漁撈業及家庭雇主進行衝擊評估，並不能全面轉嫁給雇主，確保失能家庭照顧不中斷。張姮燕受訪表示，現場有很多移工受害者，如移工來5個月，但是已發現懷孕快7個月，很明顯就是來台之前就知道懷孕，很明顯是蓄意隱瞞懷孕狀況，即便雇主想要因不適任工作去合意解約，但對於有需要照顧的人卻相當不公平，「我們不是不讓她在台灣生產或者是待產」，照顧空窗期誰來支應？而這段期間，雇主還是必須要提供吃、住，開銷都是雇主的，原本必須要接受照顧的失能重症老人，現在卻變成要對應移工懷孕、移工怠工、跑去工廠等問題，就是制度失能，強調「今天並不是移工不好，或者是雇主不好，或者是仲介不好，而是制度失能了！」她說，自己沒有不在乎移工人權，但難道失能重症家庭、漁民都沒有人權跟工作權，「因為移工要生小孩，有他的人權」，但被丟下的失能長者、小孩該怎麼辦，若都沒有人在乎，憑什麼喊說台灣是一個「人權立國」？對於哪一項政策最不滿意？張姮燕說，大家對於各項政策都不滿意，最不滿意的就是移工在台灣生產懷孕，還有對洪申翰專業度不滿意。